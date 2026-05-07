Este jueves el Banco Nación culmina el proceso de licitación de títulos de deuda en el mercado local, que se liquidarán el lunes próximo. El monto máximo conjunto de la emisión se estableció en el equivalente a u$s 50 millones, ampliable a un monto máximo de u$s 1500 millones, dentro del programa vigente. La colocación contempla tres clases de títulos de deuda, diseñadas para ofrecer alternativas de inversión en distintas monedas y perfiles: - Clase 1 (pesos): a 12 meses, tasa variable (TAMAR Privada más margen), intereses trimestrales y amortización al vencimiento. - Clase 2 (dólar): a 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento. - Clase 3 (UVA): a 24 meses, tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12. El mercado estará atento tanto a la tasa de corte como ver si se emiten bajo la par. El hard dollar a 3 años la ven complicado, ya que compite con el Bonar 2028, que rinde 8,55%, cuando la tasa de plazo fijo en dólares a un año quedo al 2,75%. Los fondos que se recauden se destinarán directamente a fortalecer el crédito en la economía real: Mipymes que podrán ampliar su capacidad productiva, familias que accederán a financiamiento para su vivienda, exportadores que contarán con respaldo para crecer en mercados externos y economías regionales que encontrarán en el Banco un socio para su desarrollo. La emisión estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del Banco, quienes podrán participar, cumpliendo con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil de inversor. “Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país. Un banco más competitivo es un banco que puede hacer más, llegar más lejos y estar presente donde la gente lo necesita”, precisan.