La “cartera Trump” que aplasta al mercado en 2026: la acción con Cedear que ya trepa casi 300%
Al calor del boom de la inteligencia artificial y la reindustrialización de Estados Unidos, las acciones favoritas del mercado ligadas a la agenda económica de Donald Trump acumulan subas de hasta 297%, ¿cuál es?
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