Mientras buena parte de Wall Street debate si el rally de la inteligencia artificial está cerca de agotarse o todavía tiene recorrido, un grupo de acciones vinculadas a los grandes ejes de inversión promovidos por Donald Trump está mostrando rendimientos extraordinarios en 2026.

Semiconductores, infraestructura para inteligencia artificial, centros de datos, energía y manufactura avanzada se convirtieron en algunos de los sectores más favorecidos del año.

En el centro de esa tendencia aparece una acción que también puede comprarse desde Argentina mediante Cedear y que acumula una suba cercana al 300%: Micron Technology.

Según los datos relevados por operadores de mercado, Micron lidera el ranking de desempeño entre las denominadas “Trump Investments”, con un avance de 297% en lo que va de 2026.

Detrás aparecen Intel (+263%), Dell (+226%), AMD (+151%) y KLA (+114%), configurando un podio dominado por compañías vinculadas al negocio de los chips y la infraestructura tecnológica.

La composición del listado no parece casual. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump impulsó una agenda centrada en el fortalecimiento de la manufactura local, la expansión de la infraestructura tecnológica y el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial.

La propia Casa Blanca destaca a Micron entre las compañías que anunciaron inversiones masivas en territorio estadounidense, incluyendo un plan por u$s 200.000 millones destinado a fabricación de semiconductores e investigación y desarrollo.

La acción que mira todo Wall Street

La gran protagonista es Micron Technology, fabricante de memorias DRAM y NAND, componentes esenciales para el funcionamiento de los servidores de inteligencia artificial.

El mercado considera a la compañía uno de los principales beneficiarios de la explosión de la demanda de memorias HBM (High Bandwidth Memory), utilizadas en los sistemas más avanzados de IA.

Estas memorias son un insumo crítico para los chips de Nvidia y para la nueva generación de centros de datos que están construyendo gigantes tecnológicos alrededor del mundo.

El fenómeno fue tan intenso que la compañía llegó a superar la barrera de u$s 1 billón de capitalización bursátil durante mayo, impulsada por la fuerte demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

El balance que puede definir el rumbo del sector

Por eso, el próximo balance de Micron se convirtió en uno de los eventos corporativos más importantes del trimestre.

Los inversores buscarán respuestas sobre cuatro variables clave:

La evolución de las ventas de memorias para IA.

Los márgenes de rentabilidad del negocio.

La capacidad de producción para abastecer la demanda.

Las proyecciones para el resto del año.

El dato es relevante porque Micron suele funcionar como un indicador adelantado de toda la cadena de inteligencia artificial.

Un resultado superior a las expectativas podría reforzar la tesis alcista para empresas como Nvidia, AMD, Dell y otros proveedores de infraestructura tecnológica.

Por el contrario, cualquier señal de desaceleración podría generar una toma de ganancias en un sector que viene acumulando subas extraordinarias.

Mucho más que una apuesta tecnológica

La lista de acciones con mejor desempeño también muestra otro fenómeno que atraviesa el mercado estadounidense: la rotación de capital hacia sectores vinculados con la reindustrialización y la infraestructura.

Además de los fabricantes de chips aparecen compañías como Eaton, especializada en soluciones eléctricas para centros de datos; Jabil, proveedora de manufactura tecnológica; y Goldman Sachs, uno de los principales beneficiarios del repunte de la actividad financiera.