Tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán, el precio del petróleo se desploma y se acerca a los u$s 80

En esta noticia Acciones argentinas, con rendimiento dispar

Los bolsas internacionales se dispararon en la apertura con subas fuertes tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Irán, que le podrían poner fin a la guerra en Medio Oriente en los próximos días.

En tanto, el riesgo país argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años. Se produce gracias a la suba en los bonos soberanos, luego de la mejora en la calificación crediticia que recibió el Estado nacional la semana pasada.

La mejora del índice del JP Morgan refleja una mayor confianza de los mercados internacionales en el país y supone una señal de respaldo en la City, luego de la buena noticia que obtuvo la semana pasada el Gobierno con la baja de la inflación en mayo.

En una jornada marcada por el feriado local, los bonos en dólares también anotan subas generalizadas en Wall Street y trepan casi un 0,9% de la mano del Global 2038 .

Por otro lado, y raíz del entendimiento entre EE.UU. y los iraníes, el Brent - el crudo de referencia de Europa- cotizaba a US$82,84, marcando otra caída frente al último cierre.

Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también descendió un 5,6% para llegar a u$s 80,16. De esta forma, ambos precios se alejaron así de los máximos superiores a los 110 dólares alcanzados poco después del inicio de la guerra.

Acciones argentinas, con rendimiento dispar

En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraban resultados dispares: por el lado de las subas, Globant ganaba casi 3%, mientras que en el otro extremo, el ADR de Telecom se hundía 4,5%.

En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq lidera las ganancias con una fuerte subida del 2,2%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,3%. Además, el Promedio Industrial Dow Jones escaló un 1,2%, tras las ganancias registradas el viernes por las acciones de Wall Street.

En el terreno bancario, Grupo Supervielle crecía hasta 3,9%, mientras que las energéticas se debilitan por la caída del petróleo e YPF se hunde hasta 6,3%.