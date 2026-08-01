Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 31 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 8314 - Borracho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 31 de julio

1° 8314 11° 2731 2° 7897 12° 9660 3° 0297 13° 8106 4° 0566 14° 6038 5° 2181 15° 8044 6° 7202 16° 1663 7° 2093 17° 9814 8° 5670 18° 5264 9° 2225 19° 1501 10° 0233 20° 5438

¿Qué significa soñar con Borracho?

Soñar con El borracho suele señalar excesos, descontrol o decisiones impulsivas que nublan el juicio. Invita a moderarte y revisar hábitos.

También puede reflejar evasión emocional o tensión acumulada que buscas aliviar. Si causa incomodidad, habla de límites que debes reforzar.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.