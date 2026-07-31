En esta noticia Por qué el dólar necesita subir “un poco más”

La dinámica del dólar en lo que va de 2026 muestra una divisa prácticamente “planchada”, ya que el dólar oficial subió poco menos de un 3% en los primeros siete meses del año, una corrección muy detrás del 16,8% de inflación acumulado en el mismo período.

Esta situación de calma cambiaria revivió en los últimos meses el debate sobre si la divisa está atrasada o no: mientras el Gobierno insiste en la imposibilidad de calcular un tipo de cambio de equilibrio, son muchos los economistas que advierten que un dólar en torno a los $ 1510 no es sustentable para la economía.

En esta línea se ubica también el economista de la directora EcoGo, Sebastián Menescaldi, mano derecha de Marina Dal Poggetto. Es que el especialista cree que el tipo de cambio todavía tiene un ajuste pendiente.

Por qué el dólar necesita subir “un poco más”

En diálogo con Ahora Play, Menescaldi analizó la dinámica heterogénea que hoy presenta la economía -con sectores deprimidos y otros creciendo con fuerza- y señaló al tipo de cambio como un factor clave para mejorar este escenario.

Es que, según el economista, el dólar hoy se encuentra atrasado y "probablemente se deba acomodar un poco más alto para darle un poco más de aire a las empresas”.

Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go.

Sin embargo, fue claro respecto de que la corrección no implicará una crisis cambiaria: “El tipo de cambio se va a acomodar, pero no mucho, no va a haber ningún salto devaluatorio", consideró.

El objetivo, según explicó, es que ese respiro cambiario se traduzca en una mejora para el sector privado. “Para que después las empresas tengan un poco más de rentabilidad y eventualmente también lo puedan trasladar a los salarios”, agregó.

Consultado sobre qué tan alto debería ubicarse el dólar, el economista evitó arriesgar un número, y luego se refirió a lo ocurrido este martes: la primera rueda en más de 100 en la que el BCRA no compró reservas, justamente un día después de que la titular del FMI, Kristinalina Georgieva, felicitara durante su visita al país a Luis Caputo y su equipo por la acumulación de los últimos meses.

Frente a esto, Menescaldi advirtió que la dinámica cambiaria del primer semestre no se va a repetir: “El segundo semestre no vamos a tener esa oferta”, sostuvo. Es que, según detalló, el país gozó de un “superávit comercial inesperado” y de una fuerte colocación de deuda de empresas, tanto en el exterior como a nivel local, que explicaron la mayor oferta de divisas de los últimos meses.

Para el economista, esa combinación no se sostendrá en los próximos meses. “Hay una cuestión estacional en lo comercial, no voy a tener tanta oferta del agro”, explicó, aunque aclaró que la parte energética podría compensar parte de esa caída.

En ese escenario, consideró para cerrar que el mercado deberá acostumbrarse a la estacionalidad del tipo de cambio: “En cierto momento tengo más oferta que demanda y en otro momento voy a estar al revés”.