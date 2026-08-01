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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 31 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8511 - Palito

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

 1°8511 11°2018
 5820  12°4526
 3°5596 13°9040 
 5199  14°5171 
 9785  15°4408 
 6°0964  16°0116
 5486  17°6643 
 8191  18°8101 
 6219  19°5794 
 10°1408 20°2736 

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¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito simboliza sencillez y creatividad: hacer mucho con poco.

También puede reflejar fragilidad o aludir a alguien con ese apodo, señalando una relación delicada pero valiosa.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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