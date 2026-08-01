La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 31 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 31 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8511 - Palito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 31 de julio

1° 8511 11° 2018 2° 5820 12° 4526 3° 5596 13° 9040 4° 5199 14° 5171 5° 9785 15° 4408 6° 0964 16° 0116 7° 5486 17° 6643 8° 8191 18° 8101 9° 6219 19° 5794 10° 1408 20° 2736

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito simboliza sencillez y creatividad: hacer mucho con poco.

También puede reflejar fragilidad o aludir a alguien con ese apodo, señalando una relación delicada pero valiosa.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.