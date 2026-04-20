El escenario político nacional de abril de 2026 presenta señales mixtas para el gobierno de Javier Milei, quien sostiene niveles de aprobación que se ubican casi 20 puntos por encima de los que registraba Alberto Fernández en el mismo momento de su gestión, pero con la preocupación por la inflación reapareciendo con fuerza por primera vez en meses. El cuadro general que emerge de la encuesta ESPOP es negativo para la política en general. La satisfacción con la marcha del país cayó 5 puntos respecto de marzo, la aprobación presidencial retrocedió otros 3, y el empleo y los salarios emergieron como las nuevas urgencias que organizan el malestar social. Ese doble movimiento —desgaste del oficialismo sin emergencia de una alternativa clara— configura un escenario de empate negativo en el sistema político. La caída en la aprobación del Gobierno no se traduce, al menos por ahora, en una mejora sustantiva de la oposición, que también arrastra niveles de rechazo elevados. El malestar social aparece así desacoplado de la representación política, sin dirigentes que logren canalizarlo de manera dominante. Argentina enfrenta un escenario en el que el 68% de los ciudadanos está insatisfecho con el rumbo del país y ningún dirigente político —ni oficialista ni opositor— logra sostener una imagen positiva superior a su imagen negativa. Dentro de un cuadro general adverso, el dato que el oficialismo puede señalar como relativamente favorable es la comparación histórica. La aprobación de Milei se ubica en el 36%, un número que, en términos absolutos, puede parecer bajo, pero que resulta casi 20 puntos superior al 17% que registraba Alberto Fernández en el mismo momento de su mandato —el inicio del tercer año de gestión— y que contrasta favorablemente con el piso que alcanzó la administración kirchnerista en ese período. El otro dato que el gobierno puede leer con algún alivio es la evolución de la preocupación por la inflación. Aunque el problema no ha desaparecido y el 20% de los encuestados lo sigue mencionando como uno de los principales males del país, la inflación ya no es la primera preocupación de los argentinos, un lugar que fue ocupado de forma sostenida durante años. Que el empleo y los salarios hayan desplazado al índice de precios al tope de las preocupaciones ciudadanas puede leerse, en términos relativos, como un indicador de que el frente inflacionario se ha estabilizado en la percepción colectiva, aunque el costo de ese desplazamiento es la emergencia de otras urgencias sociales igualmente complejas de resolver. En cuanto a las políticas públicas sectoriales, los rubros con mejor evaluación dentro del gobierno son la política de defensa (33%), la política energética (31%) y la política exterior (31%), tres áreas que el oficialismo suele presentar como logros de gestión y que, efectivamente, muestran los números menos negativos del menú. En todos los demás rubros —salud, educación, obras públicas, política social— la insatisfacción supera ampliamente el 60%, pero la relativa solidez de esas tres áreas permite al gobierno argumentar que hay sectores donde la ciudadanía reconoce resultados. El dato más contundente del informe es la caída de la satisfacción general. El nivel de conformidad con la marcha del país llegó al 28%, su punto más bajo desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, representando una baja de 5 puntos porcentuales respecto al 33% registrado en marzo. La insatisfacción, en espejo, trepó al 68%. Se trata de un deterioro sostenido que lleva varios meses de tendencia descendente y que, según la serie histórica de ESPOP, ubica al gobierno en una posición más débil que en cualquier momento previo de su gestión. La aprobación presidencial acompaña ese deterioro. Con el 36% de aprobación y el 61% de desaprobación, la brecha entre ambas variables se amplió 2 puntos respecto de marzo —cuando la desaprobación era del 59%— y la curva muestra una tendencia que los analistas describen como de desgaste sostenido. La aprobación es más alta entre hombres (36% frente al 21% entre mujeres), entre los Baby Boomers (38%) y entre los sectores de mayores ingresos (ABC1, con 37%). El núcleo duro del apoyo oficial sigue siendo el propio electorado de Milei, del que el 55% aprueba su gestión, seguido por los votantes de Patricia Bullrich (50%), que muestran la mayor coincidencia con el oficialismo fuera de su propio espacio. La satisfacción con los poderes del Estado muestra números igualmente bajos y en descenso. El Poder Ejecutivo lidera con apenas el 26% de satisfacción, seguido por el Poder Judicial (22%), el Senado (16%) y la Cámara de Diputados (15%), el número más bajo del conjunto. La insatisfacción con el Congreso creció 12 puntos respecto de la medición anterior de ESPOP, lo que habla de un rechazo que excede al oficialismo y que abarca al sistema político en su conjunto. Entre los votantes de la oposición, la insatisfacción con el Senado y Diputados supera el 90%. El cambio más significativo en la agenda de problemas es el protagonismo que asumió el empleo. La falta de trabajo se consolida como la principal preocupación con el 40% de los encuestados mencionándola, cuatro puntos más que en marzo. Le siguen muy de cerca los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%), que también registra un alza notable de 7 puntos. La pobreza (28%) aparece en cuarto lugar y la inseguridad (26%), que fue el problema dominante durante años, bajó 4 puntos. La inflación (20%) regresa al radar, pero ya no como el problema excluyente. Lo notable de este mapa es que el consenso sobre los problemas es transversal a género, generación y nivel socioeconómico. Tanto en hombres como en mujeres, en el NSE alto como en el bajo, y entre jóvenes y adultos mayores, empleo, salarios y corrupción dominan el ranking. Las diferencias sí emergen cuando se cruza por voto: los votantes de Milei señalan la inseguridad (40%) en mayor proporción que los de Bregman (26%) o Massa (11%), mientras que el endeudamiento externo preocupa mucho más a los opositores (20%) que a los oficialistas (2%). El pesimismo se proyecta también hacia el pasado y el futuro. El 56% de los encuestados considera que el país está peor que hace un año y solo el 19% cree que mejoró. A nivel personal, el 57% dice que su situación empeoró y apenas el 12% que mejoró. De cara al futuro, el 43% cree que la situación empeorará en los próximos doce meses, frente a un 26% que espera mejoras. Uno de los hallazgos más relevantes es que todos los dirigentes políticos medidos tienen diferencial de imagen negativo. Esto incluye tanto a oficialistas como opositores, en un contexto donde el malestar no encuentra un liderazgo claro que lo canalice. Javier Milei lidera la imagen positiva con el 35%, seguido por Patricia Bullrich (34%), Victoria Villarruel (32%) y Axel Kicillof (31%), todos con diferenciales negativos de entre -20 y -36 puntos. En el extremo opuesto, los peores registros corresponden a Máximo Kirchner (-56%), Miguel Ángel Pichetto (-50%), Sergio Massa (-48%) y Lilia Lemoine (-48%). Entre quienes desaprueban al gobierno, los mejor posicionados son Kicillof (48%), Cristina Fernández de Kirchner (46%) y Myriam Bregman (43%), lo que confirma que el espacio opositor más consolidado sigue siendo el kirchnerismo y sus aliados, aunque sin romper su propio techo negativo. En el gabinete, el dato más llamativo es la caída de Manuel Adorni, que perdió 9 puntos de imagen positiva (17%) y registra el peor diferencial (-51%), seguido por Karina Milei (-50%). El funcionario con mejor evaluación relativa es Diego Santilli (27%), aunque también con diferencial negativo. Ficha técnica