Mientras la inflación nacional volvió a acelerarse en marzo, el mapa provincial muestra un primer trimestre con subas generalizadas y fuertes disparidades entre distritos. De acuerdo a un informe, el índice de precios acumuló un 9,4% a nivel país entre enero y marzo, pero varias provincias quedaron por encima de ese nivel. En el mes de marzo de 2026, el IPC nacional marcó una suba del 3,4%, acelerando en 0,5 puntos porcentuales respecto a febrero pasado; mostrando la mayor alza del último año y acumulando diez meses donde el IPC nacional no logra desacelerar. En ese marco, la consultora Politikón Chaco publicó un nuevo informe sobre la situación económica de las provincias. En el podio se ubicaron Jujuy, con un alza del 10,2%, y Tucumán, con el 9,6%, consolidándose como los distritos de mayor presión inflacionaria en lo que va del año. En este sentido, en un segundo escalón aparecen San Luis y Mendoza, ambos con 9,4%, en línea con el promedio nacional. Más atrás, pero todavía en niveles elevados, se posicionaron Santa Fe (9,3%), CABA (8,9%), Neuquén (8,8%), Córdoba (8,4%) y Chaco (8,3%). En el extremo opuesto, Río Negro mostró la menor variación del trimestre, con 7,3%, siendo la única provincia por debajo del 8%. El informe advirtió que además que la dinámica inflacionaria mantiene una tendencia preocupante: el índice nacional acumula diez meses sin lograr desacelerar, y marzo marcó una suba del 3,4%, la más alta del último año. En ese contexto, la mayoría de las provincias replicó el comportamiento alcista. Por lo tanto, siete de los distritos relevados registraron aceleraciones respecto a febrero, con Mendoza (+1,1 puntos porcentuales) y Neuquén (+1,0 p.p.) a la cabeza. También se destacaron las subas en Santa Fe, Chaco, Córdoba, Jujuy y CABA. Solo San Luis, Tucumán y Río Negro lograron moderar el ritmo de inflación mensual. En términos interanuales, el panorama tampoco muestra alivio. La inflación nacional alcanzó el 32,6% en marzo, y cuatro provincias superaron ese nivel: Neuquén (35,9%), San Luis (33,5%), Mendoza (33,0%) y Santa Fe (32,7%). En contraste, Río Negro (23,2%) y Chaco (29,8%) fueron las únicas por debajo del 30%. El relevamiento también permite identificar algunos motores de la inflación a nivel regional. Rubros como vivienda, transporte y educación aparecen con fuertes incrementos en varias provincias, explicando buena parte de la presión sobre el índice general. Con este escenario, el informe de Politikón Chaco deja una señal clara: la desaceleración de la inflación aún no logra consolidarse y, lejos de eso, el inicio de 2026 muestra un rebrote con impacto desigual en todo el país.