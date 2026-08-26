El Gobierno, a través del Banco Nación, salió a subir las tasas de plazo fijo para minoristas, del 19% al 20%, como forma de contener a la suba del dólar. En el segmento mayorista, la tasa de plazos fijos para empresas la subió al 25,25%, como forma de marcar la cancha para que el resto de las entidades se acomode a ese valor.

El BBVA, Provincia y Macro subieron sus tasas de depósitos minoristas al 19,5% entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, según el Banco Central. Por su parte, si se tiene en cuenta al resto de las entidades, CMF, que subió su tasa al 24%, lidera el ranking junto a Reba.

Liquidez

“El nivel de liquidez que tiene el mercado hoy genera que el nivel de tasas sea ese, el que de alguna manera lidera la fijación de tasa de plazos fijos mayoristas es el Banco Nación”.

“Porque es el que marca la tasa para la industria de fondos comunes de inversión, a partir de ahí nos tenemos que acomodar el resto. Es el banco más grande, de alguna manera marca el nivel de tasas porque supuestamente es el mejor crédito para que le hagan plazo fijo”, revelan los banqueros privados.

Tasas activas

Si bien cada vez que los bancos suben las tasas pasivas, que son las de depósitos, de inmediato se produce un upside en las tasas activas, que son las de préstamos, hay cierta tranquilidad en las mesas en este sentido.

“Hoy las tasas activas no suben mucho, porque el crédito no tira tanto, así que no hay mucho lugar, sólo se acomodaron un poco al nuevo nivel, pero dependiendo de cada banco tenés un rango que va de 28% a algo arriba de 30% para adelantos para empresas, pero es muy variado dependiendo la entidad”, calculan en la City porteña.

Techo

“Las condiciones de liquidez mejoraron entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. Si bien los datos rezagados todavía no lo reflejan, estimamos que el Banco Central podría haber inyectado liquidez al sistema para poner un techo a las tasas, luego de que las tasas de pases interbancarios promediaran 28,4%, su nivel más alto desde febrero”.

“La mejora de las condiciones de liquidez resulta clave en un contexto en el que el Gobierno debe afrontar la licitación de este miércoles”, revela un informe elaborado por el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero, que lidera Federico Filippini, Head of Research & Strategy.

Carry

“En nuestra opinión, la pregunta clave para los bonos en pesos de cara a 2027 no será qué fuente de carry tendrá el mejor desempeño —tasa fija, variable o ajustada por inflación—, sino en qué nivel se encontrará el tipo de cambio al momento del vencimiento”.

Creen que el TMVE8 está particularmente bien posicionado para atravesar tanto escenarios alcistas como bajistas: Antes de que se materialice un episodio de estrés —o si este nunca ocurre—, el TMVE8 debería comportarse, en términos generales, como un bono TAMAR puro.

Escenarios

Bajo un escenario de estrés comparable al de septiembre de 2025, luego de las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el TMVE8 debería comportarse cada vez más como un bono dólar linked puro, tal como ocurrió con el TZVD5 en aquel momento.

En otras palabras, el TMVE8 no necesita ser el activo con mejor desempeño en ninguno de los dos escenarios: su fortaleza radica en que puede ubicarse entre los de mejor desempeño en ambos.

Riesgo país

Asumiendo que la dinámica del mercado en 2027 sea, en términos generales, similar a la de 2025, estiman los retornos totales hasta diciembre de 2027 para las principales clases de activos bajo dos escenarios binarios. En su escenario alcista, Milei gana las elecciones y el riesgo país se comprime hasta 250 puntos básicos.

El TMVE8 se ubica en el segundo puesto, en términos generales en línea con los Boncer y los bonos TAMAR puros, con un retorno estimado del 25%. En el escenario bajista, el candidato de la oposición —actualmente el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Kicillof— gana las elecciones.

El TMVE8 vuelve a ubicarse en el segundo puesto, pero esta vez su protección dólar linked se vuelve crucial: estiman un retorno del 11%, preservando el capital en términos generales en línea con bonos de corta duración en moneda dura, como el PDCAR 2029.