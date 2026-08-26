Llega el diluvio del año el miércoles 26 de agosto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que azotará este miércoles 26 de agosto a la provincia de La Rioja, especialmente, en las zonas de la cordillera.

Según las proyecciones, se prevé fuertes nevadas persistentes en las zonas de mayor altura, sumado a lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Cómo estará el clima en La Rioja, este miércoles 26 de agosto

El SMN emitió una alerta amarilla por viento zonda en las regiones de Chilecito, Famatina, Independencia, San Blas de los Sauces, Varela, General Lamadrid y Vinchina.

El área será afectada por viento zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Además, se prevén fuertes tormentas en la zona de la cordillera.

Mientras que se registrará una suba de temperaturas con máximas de 29° y una mínima de 10° este miércoles 26 de agosto.

Alerta por vientos. ChatGPT.

Temporal en Mendoza: cómo estará el clima el 26 de agosto

La zona de la cordillera de Malargüe y San Rafael se verán afectadas por fuertes nevadas persistentes, que acumularán valores de entre 160 y 150 cm durante todo el período.

Además, estará acompañado con vientos intensos que pueden reducir el nivel de visibilidad, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

En cuanto a las temperaturas, las zonas de la cordillera mantendrán climas de -8° y máximas de -2°.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Este miércoles 26 de agosto, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires con temperaturas de 10° de mínima y 19° de máxima.

Mientras que se prevén lluvias para el jueves 27 de agosto, con una mínima de 14° y una máxima de 18°.