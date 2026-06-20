En esta noticia Baja del riesgo país y el blindaje para 2027

El panorama cambiario argentino atraviesa un cambio de época impulsado por el superávit comercial y el ingreso de divisas de sectores clave como la energía y la minería.

En este marco, el economista Juan Carlos de Pablo, uno de los analistas más escuchados por Javier Milei, analizó la apreciación cambiaria y descartó de plano que se trate de un desvío transitorio.

“Acá lo que estamos hablando es de una oferta de dólar fenomenal: cosecha récord desde el punto de vista local, volvemos a ser un país superavitario (...) Y entonces, ha caído el tipo de cambio real en términos reales”, sentenció el especialista sobre el nuevo piso de la moneda estadounidense.

Y lejos de sumarse a los reclamos de distintos sectores productivos que exigen una corrección cambiaria rápida, De Pablo fue tajante a la hora de aconsejar a los empresarios que hoy se sienten descolocados por los costos

“No va a estar a $ 1600. Así que actuar a partir de esa proyección no es una buena base decisoria”, advirtió en una entrevista con Net TV.

En esa línea, recomendó al sector privado enfocar su energía en resolver los “verdaderos problemas operativos” y de competitividad estructural.

Baja del riesgo país y el blindaje para 2027

La estabilización de la macroeconomía local también se refleja en la fuerte baja del riesgo país, un factor que el mercado seguía de cerca para habilitar el retorno de la Argentina al crédito internacional. Según el economista, este fenómeno no responde a factores geopolíticos externos de corto plazo, sino a la formalización de las mejoras crediticias.

“El riesgo país (...) tiene que ver con la mejora de la calificación por parte de lo que fue Standard & Poor’s, que le permite a los gerentes de fondos institucionalizados comprar bonos de Argentina”, explicó. Esto, detalló, facilita que al emitir nuevos títulos “ofrecen menos tasas de interés y te los compran” para afrontar próximos vencimientos.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, De Pablo analizó el blindaje que busca construir el equipo económico frente a eventuales turbulencias, marcando distancia de un posible escenario de dependencia financiera con Estados Unidos, incluso si Donald Trump mantiene al poder.

Donald Trump y Javier Milei en Davos

“El compañero Trump, a fines de 2027, capaz que es un pato rengo”, graficó. Por ello, avaló la estrategia oficial de sumar divisas desde ahora para no depender de factores externos: “Parte de la lógica de decir ‘voy a tener reservas’ es prepararme para un 2027, que por supuesto es una incógnita total, pero que puede ocurrir sin tener al Tío Sam en la misma posición”.

Aunque el flujo de dólares comerciales será mayor en los próximos años gracias a las exportaciones de Vaca Muerta, el académico subrayó que las crisis cambiarias argentinas suelen llevarse puestos esos ingresos si no hay un colchón financiero en las arcas del Banco Central.

Frente a esa amenaza latente, justificó la continua compra de divisas de la autoridad monetaria porque “cuando tenés una responsabilidad ejecutiva, por las dudas seguís comprando bolsas de arena”.