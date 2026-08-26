Se define Inocencia Fiscal II: qué cambia, a quiénes beneficia y la ventana para los “dólares del colchón”

En esta noticia Cómo funcionará el nuevo esquema

Luis Caputo, encabezó una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en la que anunció una serie de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de los créditos hipotecarios.

El ministro de Economía explicó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGC) realizará depósitos a plazo fijo en las entidades bancarias para proveerles de liquidez estable.

Según Caputo, este mecanismo permitirá que los bancos aceleren “mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios” disponibles.

El funcionario sostuvo que la iniciativa busca resolver la falta de financiamiento a largo plazo. “Venimos a tratar de dar una mano para resolver este problema desde FGC”, aseguró.

Cómo funcionará el nuevo esquema

La estrategia oficial consiste en extender los plazos de estos depósitos bancarios. “Se harán licitaciones transparentes con los bancos para extenderlos entre un año y 5 años, y esto le va a permitir a los bancos acelerar fuertemente el nivel de créditos hipotecarios”, precisó.

Caputo brindó la conferencia poco antes de que el Congreso trate varias iniciativas importantes para el oficialismo, dos de ellas de tipo económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

Con la primera, el Gobierno espera terminar con el financiamiento al Tesoro (entre otros cambios) para terminar con la emisión monetaria que lee como causante de la inflación.

Con la segunda, busca que salgan, aunque sea en parte, los u$s 170.000 millones que estiman que los argentinos guardan fuera del sistema formal. También se tratará la adhesión al tratado de patentes PCT, medida mencionada en el acuerdo con Estados Unidos.

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