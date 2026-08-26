¿“Nueva” era en la comunicación digital del Gobierno?: el avance de Karina y el rol de Santiago Caputo

El oficialismo logró esquivar los temas candentes de la coyuntura política y se encamina a afrontar una jornada que, aunque extensa, asoma en concluir con un éxito legislativo y cultural para el presidente Javier Milei con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II como plato fuerte.

La reforma busca limitar a la entidad a un único objetivo, la preservación del valor de la moneda , y prohibirle financiar al Tesoro mediante emisión, incluida la compra de títulos públicos. También eleva a dos tercios de ambas cámaras el requisito para remover al presidente de la entidad y restringe el reparto de utilidades a las ganancias genuinas del organismo.

Si bien todavía se mantenía la negociación con los gobernadores del Norte para sumar su pedido de “federalismo” en la elección del directorio -el oficialismo consideraba, según supo El Cronista, sumar un director por región Norte, Centro y Sur para cumplir con ese pedido-, la votación en general está prácticamente asegurada por parte de todo el arco político aliado.

“Tenemos el discurso preparado como que nos llevamos el triunfo”, le admitió a El Cronista una fuente del oficialismo. Una foto del tablero con mayoría a favor de prohibir la emisión monetaria resultará en un éxito discursivo a favor del rumbo del Presidente, quien plantó esa bandera desde la campaña y ahora busca reforzar el relato de cara al 2027.

Javier Milei, Karina, Quirno, Pettovello en informe Adorni Diputados Fuente: REUTERS Mariana Nedelcu

La modificación de Inocencia Fiscal, por su parte, amplía el régimen simplificado de formalización de dólares vigente desde diciembre pasado: elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al beneficio y reduce en un 25% las multas para personas humanas y pymes, con la mira puesta en unos USD 170.000 millones que hoy permanecen fuera del sistema financiero.

La única concesión que dio el oficialismo es prohibir la adhesión al régimen de los funcionarios , algo que surgió a pedido de los aliados por el caso del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni: si bien los familiares no están excluidos, cualquier persona que haya sido funcionaria en cualquier poder del Estado en los últimos cinco años no podrá ser beneficiado del “tapón fiscal” -sí podrá presentar la declaración jurada de Ganancias Simplificada-.

Después de estas dos prioridades legislativas, el oficialismo tratará dos acuerdos internacionales con media sanción del Senado: el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en Río de Janeiro en diciembre de 2023, y la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que en su paso por Diputados incorporó una reserva pedida por los laboratorios nacionales en el capítulo II y deberá volver al Senado por esa modificación. Este último forma parte de los compromisos en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La morosidad toca la puerta

La sesión, que asoma a durar hasta las 2 de la mañana, comenzó pasado el mediodía con una cantante de ópera que entonó el Himno Nacional en el recinto. Antes de comenzar el debate de fondo, la oposición buscó torcer el temario con un pedido de apartamiento de reglamento para tratar los más de 30 proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar, pero los aliados del Gobierno no apoyaron.

La iniciativa corrió por parte de los diputados Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria. “Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, planteó el radical ante el pleno.

Martínez fue por el mismo camino y remarcó la insistencia opositora con el tema a lo largo del año. “Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el temario. No se pudo. Esta es la quinta vez. Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente”, cuestionó el jefe del bloque peronista.

El pedido, al tratarse de un apartamiento de reglamento, necesitaba el respaldo de las tres cuartas partes de los presentes para prosperar, un piso que el oficialismo y sus aliados se encargaron de no dejar alcanzar. El tablero marcó 133 votos a favor y 107 en contra, insuficientes para incorporar el tema al temario.

Sin embargo, en la oposición leyeron el resultado como una señal a su favor: los 133 votos superaron el número de 129 que se necesita para pedir quórum , lo que habilita a un sector de la Cámara a insistir en las próximas semanas con una sesión especial exclusivamente dedicada a la mora y el sobreendeudamiento .

El presidente Javier Milei ya anticipó esta avanzada y esta semana ya bajó línea, tanto en la reunión de Gabinete el lunes como la cumbre con diputados y senadores el martes en Casa Rosada, sobre cómo defender la posición del Gobierno sobre la cuestión de los morosos.

“No se dejen operar por la oposición , salgan a defender esto” , le dijo el jefe de Estado a los legisladores presentes durante la tarde de ayer. Entre los datos que aportó, con pizarra en mano, según pudo saber El Cronista: en los bancos la morosidad está al 11%, y en volumen se concentra en los bancos más grandes pero en cantidad de personas, se acumula en las billeteras virtuales de aplicación. Además, observaron que hay relación con las apuestas virtuales y que en el con urbano , “en los municipios kirchneristas”, la mora está arriba del 25% .

Relanzamiento de gobernadores

La sesión tuvo, además, un condimento adicional antes de que arrancara el debate económico: el estreno de un bloque nuevo en la Cámara. Media hora antes de que se abriera la sesión, en el Salón de los Pasos Perdidos, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó formalmente “Argentina Federal”, el espacio que reemplaza a Innovación Federal y que integran cuatro diputados misioneros, tres salteños, un puntano y un formoseño, bajo la presidencia del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

El acto estuvo marcado por una ausencia. Passalacqua encabezó la presentación prácticamente solo: su par salteño, Gustavo Sáenz, evitó exponerse ante las cámaras después del malestar que le generó, días atrás, la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a su provincia, donde legisladores libertarios locales buscaron correrlo del centro de la escena. El vínculo entre el gobierno salteño y los referentes libertarios locales quedó, así, más tenso de lo habitual en la previa de una sesión clave.

El nuevo espacio nace con una lógica declarada de autonomía: acompañar al Gobierno “ley por ley” y a cambio de compromisos concretos para sus provincias, a diferencia del perfil más dócil que supo tener Innovación Federal en las votaciones económicas del oficialismo. Ese reacomodamiento se da, además, en medio de una interna misionera que dejó al gobernador Passalacqua distanciado del líder histórico del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira .

“Nos suma más que nos resta”, considerada un líder del oficialismo en el bloque de Diputados, en referencia a cómo podía impactar el relanzamiento del bloque de Misiones y Salta. La idea de los gobernadores del Norte, según pudo saber El Cronista, es ampliar el bloque a 12 diputados , para conseguir un número fuerte en el tablero, y conformar un interbloque con Tucumán y Catamarca , donde Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil también van en la misma sintonía.

Otros temas de la sesión

Detrás de las iniciativas económicas y los compromisos internacionales, el temario sumó otros para asegurarse el respaldo de los bloques provinciales . Entre ellos, la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la harina y la fécula de mandioca, un pedido del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad que funcionó como gesto hacia los legisladores de su provincia.

En el mismo paquete de guiños territoriales entraron una serie de declaraciones de capitales simbólicas: San José de los Cerrillos, en Salta, como Capital Nacional del Cerdo Negro; Caá Catí, en Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina, y San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República cada 9 de julio, además de otras iniciativas similares para la Ciudad de Buenos Aires, Chivilcoy y San Juan.

El temario contempló, además, la creación de segundas salas en las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata, un guiño directo al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y al senador radical marplatense Maximiliano Abad. Y sobre el final de la lista, el oficialismo aceptó incorporar la llamada “ley Joaquín”, impulsada por la diputada kirchnerista Luciana Potenza con acompañamiento de todo el arco político.

La iniciativa surgió tras la muerte del niño Joaquín Stefano Gatto, aplastado por un arco de fútbol sin amarrar en Junín de los Andes, y establece condiciones de seguridad obligatorias para el equipamiento deportivo y recreativo, junto con un programa nacional de concientización y prevención. En el mismo bloque se sumó una iniciativa del PRO sobre seguridad en ese tipo de instalaciones.