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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 26 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3218 - Sangre

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

 1°3218 11°9067
 8692  12°5305
 3°9081 13°7553 
 4669  14°0618 
 7770  15°4765 
 6°0438  16°5419
 8739  17°3202 
 5064  18°3159 
 0365  19°8422 
 10°8280 20°4183 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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