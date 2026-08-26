En esta noticia ¿Qué significa soñar con sangre?

El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 26 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este miércoles, 26 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3218 - Sangre

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 26 de agosto

1° 3218 11° 9067 2° 8692 12° 5305 3° 9081 13° 7553 4° 4669 14° 0618 5° 7770 15° 4765 6° 0438 16° 5419 7° 8739 17° 3202 8° 5064 18° 3159 9° 0365 19° 8422 10° 8280 20° 4183

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con Sangre suele reflejar energía vital, pasión y cambios que están ocurriendo.

También puede advertir de heridas emocionales o desgaste; mira pérdidas, límites y lo que necesita sanar.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.