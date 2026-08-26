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Inversiones

Con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector privado, Aeropuertos Argentina inauguró hoy, en la Ciudad de Salta, la nueva terminal del Aeropuerto General Martín Miguel de Güemes.

La obra, que permitirá incrementar las operaciones en un 65% y es la más importante en el país tras las desarrolladas en Aeroparque y Ezeiza, se lleva a cabo en dos etapas constructivas que insumirán una inversión total de 110 millones de dólares.

Completa la primera etapa, los pasajeros podrán disfrutar desde mañana de un nuevo hall principal, 32 flamantes puestos de check-in y una importante ampliación del sector de embarque doméstico de 650 m2, junto con nuevos espacios comerciales y operativos.

También de una nueva oferta comercial y de servicios, que se suma a la ya existente: en la zona pública. Se inaugurará un drugstore de la cadena Open25, la marca Tripstore ofrecerá servicio de embalaje de maletas y se abrirá un nuevo café Tostado, que comenzará a funcionar en el mes de septiembre. También se suman cajeros automáticos del Banco Nación y Banco Macro.

Por su parte, en el preembarque doméstico abrirán sus puertas ShopGallery y Charter Coffee, un espacio con gastronomía local y cafetería.

Adicionalmente, la obra incluyó la construcción de edificios técnicos para el soporte de las operaciones, tales como la oficina de correos, la subestación eléctrica y el área de bombas, entre otras reformas que incluyeron la refuncionalización de vialidades y un nuevo portal de acceso vehicular.

En el acto de inauguración participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian. También estuvieron presentes el gerente General de la Unidad de Negocios de Oeste de Aeropuertos Argentina, Sergio Rinaldo; asi como representantes de cámaras locales y de la comunidad aeroportuaria de Salta, entre otros.

En la apertura del acto Ketchibachian, expresó: “Es un orgullo para nosotros inaugurar hoy una obra tan importante, porque sabemos que una terminal de este nivel no solo permitirá a los salteños viajar mejor, con mayor confort y servicios, sino que habilita un crecimiento de operaciones que contribuirá a dinamizar la economía de la provincia y la región. Es nuestro compromiso que la conectividad aérea sea un factor de desarrollo de nuestro país, y lo estamos logrando con obras como esta”.

En tanto, el gobernador Sáenz resaltó la concreción de la obra y planteó la intención de avanzar en un futuro con un aeropuerto en Cafayate. “Queremos una Salta cada vez más conectada con Argentina y con el mundo. Porque la conectividad no es solamente unir destinos, es unir personas, mercados e inversiones”, dijo y agregó que “cada nuevo vuelo que llega a Salta representa una nueva posibilidad de crecimiento para la provincia y para nuestra gente”.

“Cerramos agosto con esta gran noticia: la de este nuevo aeropuerto, la del aeropuerto que se merecen los salteños, la del aeropuerto que se merecen todos aquellos que vienen a visitar esta provincia. Gracias de todo corazón a Aeropuertos Argentina por haber hecho esto una realidad”, remarcó.

Segunda etapa

Una vez finalizada la segunda etapa de la remodelación, que se pondrá en marcha en los próximos días, la nueva terminal alcanzará los 16.160 m2 totales, incrementando su superficie en 6960 m2, lo que convertirá en aeropuerto en uno de los más importantes del norte del país.

En la segunda fase, se trabajará sobre la ampliación del embarque internacional, el área de migraciones en arribos y una nueva sala VIP de embarque doméstico , entre otras obras.

Aeropuertos Argentina resaltó que la obra, realizada en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la Secretaría de Transporte, busca acompañar la creciente demanda que experimenta la provincia tanto en pasajeros como en incorporación de nuevas aerolíneas y frecuencias, así como ofrecer mejores servicios e infraestructura para los salteños.

En ese sentido, se indicó que en los primeros siete meses del año, el aeropuerto de Salta trasladó a 830.859 pasajeros (767.968 domésticos y 62.891 internacionales), lo que representa un crecimiento del 2,35% respecto al mismo período en 2025.

Los vuelos comerciales regulares del aeropuerto son operados por Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi, Latam, Copa y Paranair y conectan a la provincia con destinos tanto domésticos (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén) como internacionales (Asunción, Panamá y Lima).

Inversiones

En los últimos 5 años, la inversión de Aeropuertos Argentina fue de más de 1000 millones de dólares en nuevas terminales, pistas y calles de rodaje, en un plan coordinado con el ORSNA y la Secretaría de Transporte de la Nación.

Entre las últimas obras realizadas se destacan el desarrollo de la Plataforma Norte de Aeroparque, el Plan Estratégico de Obras de Ezeiza, la nueva terminal de San Juan, la puesta en valor de las pistas de Río Cuarto y Río Gallegos y las ampliaciones de las terminales de Río Grande y Formosa, entre otras.