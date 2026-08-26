Existe un ejercicio sencillo que puede incorporarse a la rutina diaria sin necesidad de salir a correr ni utilizar una bicicleta. Subir y bajar escaleras es una actividad aeróbica que permite trabajar distintos grupos musculares y elevar la frecuencia cardíaca, por lo que puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular.

Además, es una alternativa accesible para muchas personas, ya que no requiere equipamiento específico y puede realizarse en casa, en el trabajo o en espacios públicos.

Qué beneficios tiene subir y bajar escaleras

Subir escaleras implica un esfuerzo mayor que caminar sobre una superficie plana y hace trabajar especialmente a piernas y glúteos. Al mismo tiempo, aumenta la demanda de oxígeno del organismo y activa el sistema cardiovascular.

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Incorporar este movimiento de manera regular puede ayudar a mejorar la resistencia física, la circulación sanguínea y la capacidad cardiorrespiratoria. También contribuye al gasto energético y puede formar parte de una rutina destinada a mantener un peso saludable.

Por qué favorece la salud del corazón

Al subir escaleras, el corazón debe aumentar el bombeo de sangre para llevar oxígeno a los músculos que están trabajando. Con la práctica regular de actividad física, el sistema cardiovascular puede adaptarse progresivamente al esfuerzo.

Por este motivo, los ejercicios que elevan la frecuencia cardíaca, como subir escaleras a una intensidad adecuada, forman parte de las actividades que pueden contribuir a mantener un corazón saludable.

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La intensidad debe adaptarse a la condición física de cada persona. No es necesario subir rápidamente: comenzar con períodos cortos y aumentar progresivamente la duración puede ser una alternativa para quienes no están acostumbrados a realizar ejercicio.

Cómo incorporar las escaleras a la rutina

Una forma sencilla de comenzar es utilizar las escaleras en lugar del ascensor cuando sea posible. También se pueden realizar períodos breves de subida y bajada, intercalados con descansos.

Para obtener beneficios de la actividad física, lo importante es mantener la regularidad y combinar este ejercicio con otras formas de movimiento durante la semana.

Las personas sedentarias, con enfermedades cardiovasculares o con alguna condición de salud que pueda limitar el ejercicio deberían consultar previamente con un profesional para determinar qué intensidad resulta adecuada.

El beneficio más importante

Subir y bajar escaleras no reemplaza todos los tipos de ejercicio, pero puede convertirse en una alternativa práctica para aumentar la actividad física cotidiana y trabajar la resistencia cardiovascular.