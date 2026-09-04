La acción estrella de Wall Street pierde atractivo: las 3 tecnológicas que ahora recomiendan los expertos
Aunque Microsoft sigue mostrando resultados récord impulsados por la inteligencia artificial, su valuación comenzó a generar dudas entre algunos especialistas que sugieren poner el foco en otras gigantes tecnológicas.
Aunque Microsoft sigue mostrando resultados récord impulsados por la inteligencia artificial, su valuación comenzó a generar dudas entre algunos especialistas que sugieren poner el foco en otras gigantes tecnológicas.