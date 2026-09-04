Microsoft se convirtió en una de las compañías más seguidas por los inversores en los últimos años. El boom de la inteligencia artificial, el crecimiento de su negocio de nube y los resultados que presentó trimestre tras trimestre la posicionaron como una de las grandes protagonistas de Wall Street.

Sin embargo, pese a sus buenas perspectivas, algunos especialistas comenzaron a mirar con mayor cautela el precio que el mercado está dispuesto a pagar por sus ganancias.

La explicación no está en un deterioro de Microsoft, sino en su valuación. Según el informe Cómo la vemos, elaborado por Doctor de Tus Finanzas, la acción cotiza a un P/E cercano a 28 veces, por encima de otras grandes tecnológicas.

“Esto no significa que Microsoft haya dejado de ser una gran compañía, pero sí que actualmente el mercado está pagando una prima considerablemente mayor por sus ganancias ”, señala el informe.

¿Qué está pasando con Microsoft?

El buen momento operativo de Microsoft parece indiscutible. La compañía continúa beneficiándose de la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial y de la expansión de su negocio de nube.

Recientemente, Bank of America elevó su precio objetivo para la acción de u$s 500 a u$s 600 y mantuvo su recomendación de compra, al considerar que la compañía sigue mostrando una fuerte capacidad para monetizar sus inversiones en inteligencia artificial.

Según destacó BofA, Azure aceleró su crecimiento interanual desde el 39% en el tercer trimestre fiscal hasta el 43% en el cuarto, y la propia empresa proyectó una expansión cercana al 45% para el inicio de su nuevo ejercicio fiscal.

A esto se suma el avance de Microsoft 365 Copilot, que ya superó los 30 millones de usuarios pagos. Además, las nuevas incorporaciones netas más que se duplicaron respecto del trimestre anterior, una señal que confirma el creciente interés corporativo por incorporar herramientas de IA en sus operaciones diarias.

Por ese motivo, los analistas continúan viendo fundamentos sólidos detrás de la compañía. El desafío, sin embargo, no pasa por la calidad del negocio sino por el precio que los inversores están dispuestos a pagar por él .

Por qué Microsoft ya no convence a algunos especialistas

Desde Doctor de Tus Finanzas explicaron que el contexto macroeconómico de Estados Unidos comenzó a generar nuevos interrogantes para el mercado.

“ La inflación PCE se mantuvo por encima del objetivo de la Reserva Federal y distintos indicadores comenzaron a mostrar una moderación de la actividad y del mercado laboral”, señalaron en su último informe.

La situación se volvió más compleja luego de que crecieran las expectativas de una eventual suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En paralelo, la reanudación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán generó nuevas preocupaciones en torno al precio del petróleo y su impacto sobre la inflación.

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En ese escenario, sostienen que es momento de ser más selectivos con las acciones tecnológicas.

“Según los últimos balances, Microsoft cotiza a un P/E cercano a 28 veces, considerablemente por encima de Amazon, Meta y Alphabet, que se encuentran aproximadamente en 20,6x, 21,5x y 17,1x respectivamente”, explicaron.

Para Gastón Lentini, fundador de Doctor deTus Finanzas, esto no implica que haya que abandonar Microsoft. La estrategia es más bien ajustar las posiciones y aprovechar las diferencias de valuación entre las compañías.

“Es un cambio táctico la verdad porque Microsoft sigue siendo una gran empresa y el precio objetivo de u$s 600 sigue siendo un objetivo real. El asunto es que cuando uno mira los ratios contables de las empresas empiezan a quedar mejor posicionadas tanto Meta como Google . Por eso, con nuestros clientes lo que estamos haciendo es rotar una parte de la cartera desde Microsoft hacia Meta o Google”, aclara.

Las tres tecnológicas que recomiendan mirar

A partir de este análisis, desde Doctor de Tus Finanzas sugieren aprovechar parte de las ganancias acumuladas en Microsoft para diversificar posiciones hacia otras compañías que también están fuertemente vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

“ Preferimos mantener Microsoft o realizar ventas parciales en aquellas carteras donde haya ganado demasiado peso, aprovechando para rotar una parte hacia Alphabet, Amazon o Meta ”, señalaron.

La primera de las opciones es Alphabet, matriz de Google. En su último balance reportó ingresos por u$s 119.796.000, un 24,23% más que un año atrás, mientras que Google Cloud se convirtió en uno de los grandes motores de crecimiento al expandirse un 82% interanual hasta alcanzar una facturación de u$s 24.800 millones. La empresa también destacó la creciente adopción de Gemini en el ámbito corporativo, con cerca del 90% de las compañías que integran el Fortune 100 utilizando alguna de sus herramientas de inteligencia artificial.

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Otra de las favoritas es Amazon, que en el segundo trimestre de 2026 registró ventas por u$s 200.600 millones, un 20% más que en igual período del año anterior. El dato más relevante volvió a ser AWS, su negocio de computación en la nube, cuyos ingresos crecieron un 37% interanual hasta u$s 42.200 millones, marcando su mayor ritmo de expansión en 18 trimestres.

La tercera apuesta es Meta, que logró recuperar el interés de Wall Street gracias al fuerte crecimiento de su negocio publicitario y a su agresiva estrategia en inteligencia artificial. Durante el segundo trimestre, la compañía informó ingresos por u$s 60.800 millones, con un avance del 28% interanual. La mejora estuvo impulsada por un aumento del 14% en las impresiones publicitarias y una suba del 12% en el precio promedio de los anuncios.