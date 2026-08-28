Capacitarse en ventas online se volvió una necesidad para muchos emprendedores y PyMEs que buscan ordenar su presencia digital. El comercio electrónico cambia rápido y obliga a revisar temas como catálogos, medios de pago, logística, atención al cliente, marketing e inteligencia artificial.

El Estudio Anual de la CACE muestra que en 2025 el e-commerce argentino alcanzó 253 millones de órdenes de compra y 25,1 millones de compradores. Estos números reflejan que el canal online tiene una escala relevante y que los negocios necesitan herramientas concretas para competir con mayor profesionalización.

Por qué la capacitación importa en el comercio electrónico

Capacitarse ayuda a entender qué esperan los consumidores, cómo se comportan en las plataformas y qué prácticas pueden mejorar la experiencia de compra. No se trata solo de vender más, sino de construir procesos claros y sostenibles para el negocio.

Los encuentros sectoriales también permiten aprender de casos reales. Escuchar experiencias de otros vendedores o especialistas puede ayudar a detectar oportunidades, evitar errores frecuentes y adaptar herramientas al tamaño de cada emprendimiento.

Compartir casos reales ayuda a evitar errores y mejorar estrategias de venta. Nacho Yuchark

Qué ofrece un evento pensado para vendedores y PyMEs

Mercado Libre Experience 2026 se realizará el 10 de septiembre en La Rural, proyecta convocar a más de 8.000 participantes. Según la información oficial del evento, la jornada contará con más de 50 charlas, más de 80 oradores, cinco escenarios y contenidos orientados a tendencias, herramientas, networking e inspiración.

La propuesta está dirigida a vendedores, marcas, emprendedores y PyMEs que buscan profesionalizar su canal online. En ese marco, los contenidos pueden servir para revisar estrategias de venta, logística, medios de pago, publicidad y uso de tecnología aplicada al comercio digital.

Además de acceder a charlas y capacitaciones, este tipo de encuentros permite tomar contacto con herramientas, casos reales y experiencias de otros actores del sector. Para quienes venden por internet, esa información puede ser útil para ordenar prioridades, detectar oportunidades y entender qué prácticas se están consolidando dentro del e-commerce.

En un mercado donde los hábitos de compra cambian con rapidez, capacitarse no significa solo incorporar conceptos nuevos, sino también entender cómo aplicarlos al día a día del negocio. Por eso, eventos como Mercado Libre Experience funcionan como espacios para actualizarse, comparar soluciones y volver con ideas concretas para mejorar la operación online. Ya se pueden conseguir las entradas en el sitio oficial y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago