James Heckman es uno de los grandes expertos globales en estudiar los mecanismos para el desarrollo de la niñez y, en particular, cuál es el retorno que invertir en los primeros años de vida de una persona da a las sociedades.

En su paso por Argentina para participar del evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Heckman elogió en diálogo con El Cronista los avances del programa de Javier Milei aunque se mostró temeroso por posibles cambios de tendencia, las resistencias, y relativizó la preocupación sobre la baja de la tasa de natalidad.

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