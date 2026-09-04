A poco más de un año de las elecciones 2027, el tablero político gira sobre una inquietud clave: si Javier Milei podrá allanarse el camino para obtener la reelección o si el peronismo logrará ordenar la interna y construir una oferta competitiva para volver al poder.

Más allá de este escenario abierto, hay un mapa de votantes que tanto el oficialismo como la oposición mira con atención: los “arrepentidos libertarios”, un segmento del electorado que respaldó a Milei en 2023 pero que hoy desaprueban la gestión del mandatario.

Este fenómeno apareció con fuerza en un relevamiento de la consultora QSocial, con la inclusión de 1539 casos, que mostró un crecimiento de los votantes que le sueltan la mano al líder de La Libertad Avanza y que puede pesar en los comicios del año próximo.

Arrepentido libertario: el dato que preocupa al Gobierno

El dato central enciende una luz de alerta en la Casa Rosada: 3 de cada 10 votantes de Milei (31%) de la primera vuelta 2023 desaprueban hoy su gestión. Según el estudio, este grupo representa actualmente el 12% del total del electorado nacional.

En paralelo, el perfil del arrepentido tiene un fuerte componente social. Puntualmente, el 31% de quienes hoy se alejan del proyecto libertario son ciudadanos que cuentan con primario completo como nivel educativo. Para los responsables del estudio, la pérdida de respaldo es más pronunciada entre los sectores más humildes.

El trabajo de QSocial descartó que el estilo confrontativo del presidente explique la fuga de votos, sino que está asociado a la percepción sobre los resultados de su gestión.

En detalle, el 91% de los arrepentidos cree que Milei perjudica a los sectores vulnerables, mientras que el 89% de ese grupo opinó que el ajuste fiscal no valió la pena. Además, 6 de cada 10 encuestados (62%) afirmó que un triunfo de Milei en 2027 “sería peor para el país que un triunfo del peronismo”.

Dato alarmante para Milei: 3 de cada 10 personas que lo votaron en la primera vuelta 2023 desaprueban hoy su gestión.

Hacia dónde se mueve el voto arrepentido y los tres datos claves hacia 2027

La pregunta que más interesa de cara a 2027 es hacia dónde emigra ese electorado. Según QSocial, el destino se reparte entre el peronismo y el centro político, sin que ninguno de los dos absorba la totalidad del descontento.

En este apartado, Sergio Massa lidera la intención de voto potencial entre los arrepentidos con un 40%, seguido de cerca por Axel Kicillof con un 35%. Por otro lado, aparece Mauricio Macri que capta un 27% de interés. Finalmente, Patricia Bullrich lidera las preferencias dentro del oficialismo al reunir un 25%.

QSocial advirtió, sin embargo, que este 12% de arrepentidos no se traduce automáticamente en votos en la contienda electoral de 2027. Para los analistas, el resultado electoral dependerá de una serie de variables abiertas, como la participación real en las urnas.

También pesará la decisión del PRO de presentar o no candidato propio, algo que compromete a buena parte de quienes votaron a Bullrich en la primera vuelta de 2023. Y el comportamiento del electorado independiente que solo respaldó a Milei en el balotaje será otro factor determinante.