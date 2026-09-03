Los 396.307 jubilados que cobran sus haberes en el Bind fueron la explicación de por qué el Banco Patagonia se quedó con las 28 sucursales que pertenecen hoy a la entidad que antes se denominaba Banco Industrial y con su negocio en banca minorista y previsional.

“Buscan la cartera minorista de los jubilados, esos planes sueldos, que son un negocio cautivo. Te aporta clientes activos, al cual poder crosselear”, revelan en la City.

El crosselling es la palabra favorita de los banqueros: se trata de tener al cliente cautivo, con la cuenta sueldo, para venderle todo tipo de productos, desde un plazo fijo, un préstamo, una tarjeta de crédito hasta todo tipo de seguros. “Tienen que ser buenas jubilaciones para que sea negocio, sino el fondeo no te sirve”, señala otro avezado operador.

Pricing

El pricing, que resulta del valor de la sucursal y un valor por cliente transferido, lo estiman en el mercado en alrededor de u$s 60 millones.

“Me parece bastante pero está la operación previa del Banco Columbia que compró 36 sucursales y 400.000 clientes de Efectivo Sí pagando poco más de u$s 40 millones”.

“Cada sucursal puede valer entre u$s 1 millón a u$s 2 millones y cada cliente unos u$s 120 per cápita”, comenta un conocedor de la transacción.

Cuánto sale

Otro, especialista en la materia, hila más fino, al detallar que un cliente bancario se paga entre u$s 100 y u$s 110 hoy, pero un jubilado u$s 60, y si cobra la mínima vale menos, porque sacará rápido la plata y no se le podrá vender nada.

En cuanto a las sucursales, es clave ver bien las ubicaciones, porque si bien las de la ciudad de Buenos Aires son las más valiosas, las del interior quizás no lleguen ni a u$s 1 millón.

Además, no se tienen que chocar con la red de las sucursales propias que ya tiene el Patagonia. Por otra parte, hay un traspaso de las sucursales con los empleados, que el BIND tiene más de 700, y el sueldo mínimo de los bancarios es de $ 2,4 millones y el promedio que ganan es de $ 5,5 millones.

Detalles

Llamó la atención en las mesas a cómo informó el Banco do Brasil (controlante del Patagonia) a la Bolsa de San Pablo la operación de adquisición al justificarla “como parte de la estrategia” del Banco Patagonia para:

a) Ganar escala operativa en la banca minorista en Argentina.

b) Aumentar la base de depósitos a bajo costo (cuentas a la vista y previsionales).

c) Optimizar el apalancamiento operativo de su red frente a la nueva dinámica del crédito privado.

Cifras

Según cifras del Banco Central, el BIND tiene 8,75 millones de cajas de ahorro, 23.264 cuentas corrientes, 54.863 cajas de Ahorro de Ayuda Social, 9158 tarjetas de crédito y 332.509 tarjetas de débito.

Desde el BIND señalan que “nos permitirá concentrarnos cada vez más en Banca Digital, Banca Empresas, Banca Corporativa, Banca Institucional y Banca Privada Zafiro junto con soluciones de Cash Management, Inversiones, Pagos, Banking as a Service (BaaS), desarrollo de APIs y Embedded Finance”.

“A partir de ahora comienza un período de transición, que se extenderá hasta el cierre definitivo de la operación, previsto para principios de 2027. Durante este proceso, nuestros servicios continuarán operando con normalidad”.

“Para nuestros clientes, el mensaje es claro: el vínculo y los servicios continúan con absoluta normalidad, con el mismo compromiso, cercanía y dedicación de siempre”.

“Es importante destacar que mantendremos el Edificio BIND (ubicado en Maipú 1210) y nuestra Casa Central de atención a clientes, ubicada en Avenida Santa Fe 880. Este acuerdo refleja una decisión estratégica que busca generar valor para ambas organizaciones y fortalecer el posicionamiento de cada una de cara al futuro”, concluyen.