Llega el diluvio del siglo el viernes 4: tormentas con granizo y lluvias con ráfagas de viento, alerta en Misiones, Corrientes y Formosa.

Durante el viernes 4 habrá un cambio brusco en el tiempo para el norte argentino. Las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa afrontarán condiciones extremas por la llegada de intensas tormentas a lo largo de toda la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su informe oficial en donde alertó por fuertes precipitaciones en periodos cortos de tiempo.

El clima estará acompañado por una suba en la temperatura hasta los 31° en algunas localidades, por lo que la humedad potenciará las lluvias.

Qué localidades están bajo alerta de lluvias, según el SMN

El pronóstico del SMN para las provincias del norte alerta por las siguientes condiciones:

Misiones

Las zonas de Posadas, Apóstoles, Oberá e Iguazú afrontarán condiciones de lluvias a lo largo de toda la jornada. Se espera que las nubes cargadas de agua lleguen cerca de las 05:00 con vientos sentido sureste. La sensación térmica oscilará entre los 15° y 21°.

Corrientes

El tiempo será similar a lo largo de todo Corrientes con lluvias concentradas en el área metropolitana, Empredrado e Ituzaingó. La temperatura esperada es de entre 14° por la mañana y 23° por la tarde.

Llega el diluvio del siglo el viernes 4: tormentas con granizo y lluvias con ráfagas de viento, alerta en Misiones, Corrientes y Formosa. Foco Uy

Formosa

El pronóstico para Formosa es el menos alentador porque se esperan 16 milímetros de agua acumulada con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora a lo largo de todo el viernes 4.

La particularidad del fenómeno en esta provincia es que la temperatura escalará hasta los 26°, por lo que la humedad potenciará el mal clima.

Cómo estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires tras las lluvias del jueves 3 es alentador. Se espera una mínima de 9° para el viernes 4 y máximas de 17° con cielo despejado ideal para realizar actividades al aire libre.

El fin de semana ingresará una ola de frío polar que derrumbará las temperaturas hasta los 4°. La tarde estará marcada por máximas de 14° con cielo sin nubes.