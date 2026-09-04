El dólar presenta una cotización de 16.89 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 4 de septiembre de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.18%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.93 pesos y un mínimo de 16.91 pesos.

En la última semana, la cotización en el mercado de Dólar retrocedió -0.85% y en el último año acumuló una caída de -8.20%, señalando una tendencia bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días mostró cinco avances consecutivos, luego un retroceso, un breve rebote y tres caídas finales; el saldo neto sigue positivo, aunque con debilitamiento del impulso al cierre.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad de la última semana del Dólar fue del 3.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.30%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento significativo en relación con los últimos tres días. Este comportamiento indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado ante la incertidumbre económica, marcando un cambio favorable para los inversores.

La tendencia alcista de hoy se contrapone a la ligera baja que se había registrado en días anteriores, sugiriendo que el Dólar podría continuar su ascenso si las condiciones del mercado se mantienen. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo un factor a considerar en este análisis.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.