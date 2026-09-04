Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.
En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5844 - La Cárcel
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre
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|3627
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|2248
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|4282
|20°
|5752
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con la cárcel refleja sentirse atrapado por culpas, miedos u obligaciones que limitan tu libertad.
También indica necesidad de asumir responsabilidades, poner límites o romper hábitos y vínculos que te retienen.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.