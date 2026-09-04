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Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5844 - La Cárcel

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

 1°5844 11°7699
 7055  12°4092
 3°6741 13°8208 
 4779  14°5176 
 2741  15°5087 
 6°5966  16°4757
 1348  17°4250 
 3627  18°2248 
 4943  19°0743 
 10°4282 20°5752 

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Soñar con la cárcel refleja sentirse atrapado por culpas, miedos u obligaciones que limitan tu libertad.

También indica necesidad de asumir responsabilidades, poner límites o romper hábitos y vínculos que te retienen.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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