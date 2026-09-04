Este jueves, 3 de septiembre de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este jueves, 3 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5844 - La Cárcel

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 3 de septiembre

1° 5844 11° 7699 2° 7055 12° 4092 3° 6741 13° 8208 4° 4779 14° 5176 5° 2741 15° 5087 6° 5966 16° 4757 7° 1348 17° 4250 8° 3627 18° 2248 9° 4943 19° 0743 10° 4282 20° 5752

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sentirse atrapado por culpas, miedos u obligaciones que limitan tu libertad.

También indica necesidad de asumir responsabilidades, poner límites o romper hábitos y vínculos que te retienen.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.