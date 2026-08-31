Los mexicanos ya están utilizando IA, pero la implementación en las empresas es lenta, de acuerdo con Microsoft.

En esta noticia IA cambia las habilidades que demanda el mercado laboral

La inteligencia artificial modificó la forma en que trabajan los mexicanos, aunque las empresas todavía enfrentan el reto de convertir ese avance individual en una transformación de sus procesos y modelos de negocio.

De acuerdo con el Work Trend Index 2026 de Microsoft, 67% de los usuarios mexicanos de inteligencia artificial afirma que actualmente realiza trabajo que no podía hacer hace un año; sin embargo, sólo 28% ha notado que esto es resultado de un enfoque desde sus líderes que ayudaron a traducir estas nuevas capacidades en nuevas formas de trabajo.

Este resultado muestra una brecha en la implementación de la IA en dos tiempos. Por un lado, los trabajadores incorporan herramientas para investigar, coordinar tareas y analizar; sin embargo, existe un avance lento en el rediseño de procesos, responsabilidades y mecanismos para la toma de decisiones.

El informe de Microsoft mostró que 67% del impacto de la IA depende de factores organizacionales, frente a 32% relacionado con el esfuerzo individual. La empresa resaltó la capacidad que requieren las empresas para reorganizar el trabajo alrededor de la nueva tecnología.

“La transformación ya ocurre dentro de los equipos. Las personas están ampliando sus capacidades con IA; el siguiente paso es rediseñar procesos y formas de colaboración para que ese avance genere resultados a escala”, señaló Ezequiel Glinsky, Director de Tecnología para Microsoft Latinoamérica.

Recientemente Marcio Aguiar, director de Enterprise para NVIDIA Latinoamérica, reconoció en El Cronista que México tiene una oportunidad comparativa con mayor beneficio que otros países, también tiene un freno ligado a la falta de capacitación e infraestructura.

IA cambia las habilidades que demanda el mercado laboral

Microsoft resaltó que la utilización e implementación de la IA no implica que el criterio humano pierda su relevancia. En este sentido, encontró que 49% de los usuarios mexicanos considera el control de calidad como una habilidad relevante, en tanto que 47% destaca el pensamiento crítico.

Además, 85% utiliza la IA como punto de partida, pero mantiene la responsabilidad sobre el razonamiento y las decisiones.

En México, esta transformación ya tiene un grupo más avanzado, en los llamados frontier professionals, trabajadores que integran la IA de manera más deliberada en sus actividades y que, actualmente representa 17% de los trabajadores analizados, ligeramente por encima del promedio global de 16%; donde 81% afirma que ahora realiza trabajo que anteriormente estaba fuera de su alcance.

Una de las principales promesas de la IA es incrementar la productividad sacrificando empleos a través de la sustitución. Adam Schickling, economista senior de Vanguard, escribió en un análisis que la automatización de tareas no necesariamente implica la desaparición de puestos de trabajo.

Incluso ejemplificó el uso de la IA con la llegada de los cajeros automáticos que disminuyó algunas tareas de los empleados bancarios, pero también disminuyó costos y permitió la apertura de más sucursales, por lo que el empleo total de cajeros en EE.UU. se mantuvo relativamente estable entre 1980 y 2010.

Para Vanguard, la IA se encuentra actualmente más cerca de esa primera etapa donde las herramientas automatizan actividades y aumentan la productividad de los trabajadores.