Invertir en deuda argentina: qué son los bonos, LECAPs, CER y dólar linked y cómo funcionan
La deuda argentina ofrece alternativas para distintos escenarios económicos, desde tasas fijas en pesos hasta cobertura frente a la inflación o el dólar. Cómo funciona cada instrumento y qué miran los inversores al momento de elegir.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 17 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.