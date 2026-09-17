En el segundo trimestre del año, el desempleo creció al 7,9%. Así, la variación se ubica por encima de la medición del trimestre anterior (7,8%) y del mismo trimestre del año pasado (7,6%), según Indec.

La tasa de actividad también tuvo un sensible aumento y alcanzó el 48,9%, mientras que el empleo creció al 45%, más que en el trimestre anterior y en el mismo del año pasado, pero menos que en el tercer trimestre del año pasado (45,4%).

La tasa de subocupación demandante, es decir, personas que trabajan menos de lo que quieren, creció al 8%.

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