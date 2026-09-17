El esgrimista argentino Augusto Servello, campeón de esgrima en la categoría de florete individual en los vigentes Juegos Suramericanos 2026, sorprendió este miércoles al declarar que necesita tres trabajos para poder sostener su actividad deportiva debido a una gran reducción de respaldo por parte del Gobierno Nacional.

Servello se quedó con el oro en esgrima en la categoría de florete luego de imponerse por 15-10 a su compatriota Andrea Nogosanti, en la que fue la tercera medalla de oro del representativo nacional en la disciplina, tras los triunfos sumados por los hermanos Pascual e Isabel Di Tella, en sable y espada, respectivamente.

Poco después de obtener la segunda medalla de oro de su carrera en los Juegos Suramericanos, Augusto Servello fue crítico con el Gobierno Nacional por la falta de apoyo que brinda a las disciplinas amateur del deporte argentino.

Augusto Servello habló sobre las dificultades para sostener su carrera deportiva

A pesar de que afirmó que “entiende” la ideología del actual gobierno que encabeza el presidente Javier Milei, el atleta cuestionó que “se redujo mucho” el respaldo económico recibido y lo mismo se nota mucho en cada viaje y entrenamiento, comparando que antes realizaban giras por Europa y llegaban en mejor forma a torneos de este calibre.

Poco después de obtener la segunda medalla de oro de su carrera en los Juegos Suramericanos, Augusto Servello fue crítico con el Gobierno Nacional. Juan José García/Prensa Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Además, el deportista aseguró que necesita tres trabajos para sostener su carrera deportiva, asegurando que entrena sólo y necesita “hacer malabares” para llegar a las competencias en buen nivel, ya que en esta temporada apenas pudo participar en tres de los 10 torneos internacionales, por lo que rendir al más alto nivel es “muy difícil”.

La crítica de Servello por la preparación de Argentina frente a otros países

El bicampeón suramericano aseguró que el actual rendimiento de la delegación argentina, que se encuentra segunda en el medallero, se da por la “calidad de los deportistas y no por la inversión”, además de afirmar que los seleccionados de Chile y Colombia les “sacan ventaja”.

“Los resultados se ven a corto plazo cuando hacés inversión” aseguró el esgrimista, que reconoció que Selecciones como la de Chile y Colombia cuentan con mejor preparación para cada competición y sentenció: “Hoy estamos segundos en el medalleros porque el argentino no se achica ante las adversidades y por la calidad de los deportistas, no por la inversión”.