Después de varios días de tiempo estable y temperaturas en ascenso, el pronóstico anticipa el regreso de las precipitaciones al norte del país.

En Misiones, la mayor inestabilidad se concentraría entre el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre.

Tormentas en Misiones: cuándo volverán las lluvias

El tiempo se mantendrá estable durante este miércoles en Misiones, pero el escenario cambiará hacia el final de la semana. Según las últimas proyecciones meteorológicas, las lluvias volverán a la provincia desde el viernes 18 de septiembre y podrían intensificarse durante el sábado.

Para este miércoles no se espera el desarrollo del temporal en Misiones: en Posadas, por ejemplo, el pronóstico anticipa una jornada fría durante la mañana y templada por la tarde, con temperaturas de entre 12 °C y 23 °C.

El tiempo cambia antes del fin de semana

El cambio comenzaría a notarse llegando al viernes, cuando un ingreso de aire más cálido y húmedo favorezca el desarrollo de precipitaciones sobre distintas zonas del norte argentino.

Para ese día, las lluvias podrían alcanzar a Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y Misiones. Los acumulados estimados se ubican entre 10 y 30 milímetros en buena parte de la región, aunque algunos sectores del este de Formosa y Misiones podrían acercarse a los 30 milímetros.

El mayor cambio llegaría durante el sábado 19. De acuerdo con el pronóstico actualizado, la actividad se intensificaría especialmente sobre Misiones y el este de Corrientes, con acumulados que podrían ubicarse entre 30 y 60 milímetros.

Alerta por tormentas: qué recomiendan ante el mal tiempo

EFE

Cuando se desarrollan tormentas fuertes, las autoridades recomiendan tomar precauciones ante la posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas intensas, caída de granizo y acumulación rápida de agua.

Entre las principales medidas se encuentran:

Permanecer en lugares seguros durante el desarrollo de la tormenta.

Evitar circular por calles que puedan presentar anegamientos .

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer.

Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas eléctricas si existe riesgo de sobretensión.

Consultar las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Misiones se prepara para un nuevo cambio de tiempo

El regreso de las lluvias y tormentas hacia el viernes vuelve a poner a Misiones bajo la lupa meteorológica, especialmente por la posibilidad de que algunos sectores reciban precipitaciones intensas.

Con la llegada de la primavera cada vez más cerca, el noreste argentino volverá a atravesar un período de inestabilidad y lluvias, en un septiembre que ya dejó varios episodios de tiempo severo en la región.