Al ingresar al banco o a una cuenta de inversión, un ahorrista puede encontrar un plazo fijo, una Lecap, una obligación negociable y un Cedear entre las alternativas disponibles para sus pesos.

Los cuatro instrumentos permiten evitar que el dinero permanezca inmóvil, aunque la coincidencia termina prácticamente en el punto de partida.

El plazo fijo promete una cantidad determinada de pesos al vencimiento. La Lecap ofrece una tasa en moneda local, pero su precio cambia mientras cotiza en el mercado. La obligación negociable convierte al inversor en acreedor de una empresa y puede generar pagos en pesos o en dólares, según las condiciones de emisión. El Cedear, en cambio, expone el capital a la evolución de una acción o un fondo del exterior.

Por eso, ordenarlos únicamente por la tasa o por el rendimiento reciente mezcla resultados de naturaleza diferente.

Antes de elegir hace falta determinar qué trabajo deben hacer esos pesos: conservarse durante unas semanas, financiar un gasto en una fecha precisa, generar renta en dólares o participar del crecimiento de activos internacionales a largo plazo.

Tres preguntas para elegir dónde invertir los pesos

Cuándo se necesitará el dinero

Una suma destinada a pagar una obligación dentro de 30 o 60 días requiere previsibilidad y un vencimiento compatible.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Los fondos que permanecerán invertidos durante varios años pueden atravesar movimientos de mercado más amplios.

Qué moneda se utilizarán los ahorros

Una inversión que paga pesos puede resultar adecuada para cubrir un gasto futuro en moneda local. Cuando el objetivo está vinculado con el dólar, corresponde buscar un instrumento cuyo capital, sus pagos o su precio guarden relación con la divisa.

Cuánto puede variar la inversión durante el recorrido

Liquidez y estabilidad representan atributos diferentes: un activo puede venderse todos los días, pero su cotización quizá se encuentre por debajo del precio de compra justo cuando el inversor necesita salir.

Esas tres respuestas permiten separar con mayor precisión las funciones del plazo fijo, la Lecap, la ON y el Cedear

Plazo fijo: previsibilidad para un gasto cercano

El plazo fijo tradicional ofrece una mecánica sencilla. El ahorrista deposita pesos durante un período establecido y el banco devuelve, al vencimiento, el capital más los intereses pactados. Desde el momento de la colocación conoce cuánto cobrará y en qué fecha.

Esa previsibilidad puede resultar útil cuando existe un gasto próximo y el dinero permanecerá disponible hasta entonces. El inversor evita las variaciones diarias de precio que caracterizan a los títulos negociados en el mercado y obtiene un resultado nominal calculable desde el comienzo.

A cambio, resigna liquidez. El plazo fijo tradicional en pesos tiene un plazo mínimo de 30 días y carece de cancelación anticipada, de acuerdo con la información del Banco Central de la República Argentina.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Las versiones precancelables permiten retirar el dinero antes, aunque aplican una tasa diferente bajo las condiciones previstas por cada modalidad.

Los depósitos comprendidos por el régimen de garantía cuentan con cobertura hasta el límite vigente y bajo las condiciones establecidas por el sistema. Esa protección diferencia al plazo fijo de los títulos públicos y privados, que dependen directamente de la capacidad de pago de sus emisores .

Su rendimiento permanece expresado en pesos por lo que conocer el monto final brinda certeza nominal, pero el poder de compra de ese dinero dependerá de la inflación acumulada durante el plazo. Si el objetivo está fijado en dólares, también importa la evolución del tipo de cambio.

El plazo fijo ocupa así un lugar concreto: sirve para colocar pesos que tienen una fecha de uso cercana, cuando el ahorrista prioriza conocer el monto final y puede mantenerlos inmovilizados hasta el vencimiento.

Lecap: una tasa en pesos con precio de mercado

Las Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, conocidas como Lecap, también permiten obtener un rendimiento en moneda local, aunque funcionan de manera diferente. Son títulos de deuda emitidos por el Estado nacional y pueden comprarse mediante una cuenta comitente.

El inversor accede a ellas en una licitación primaria, cuando su intermediario ofrece esa posibilidad, o las compra a otro participante en el mercado secundario. La Secretaría de Finanzas mantiene las Lecap entre los instrumentos utilizados para financiarse en pesos, según los llamados oficiales a licitación.

La rentabilidad para quien compra una Lecap surge del precio pagado, del valor previsto al vencimiento y de los días que faltan hasta esa fecha. Por ese motivo, dos personas que adquieren el mismo título en ruedas distintas pueden obtener rendimientos diferentes.

Su principal diferencia frente al plazo fijo es que la Lecap puede venderse antes del vencimiento. Esa posibilidad aporta liquidez, pero introduce el riesgo de precio. Si las tasas exigidas por el mercado suben, el valor de las letras existentes tiende a bajar para adecuar su rendimiento. Si las tasas caen, sus precios pueden aumentar.

También influyen la liquidez de cada especie y la percepción del mercado sobre el riesgo soberano. Quien necesita vender antes del vencimiento recibirá el precio disponible en ese momento, que puede superar o quedar por debajo del monto originalmente invertido.

Mantener la letra hasta su pago elimina la necesidad de venderla a precio de mercado, aunque conserva el riesgo de crédito del Tesoro. Las Lecap tampoco integran el régimen de garantía aplicable a los depósitos bancarios.

Este instrumento puede responder a quien busca colocar pesos a tasa fija hasta una fecha conocida, conservar una vía de salida anticipada y asumir las variaciones de precio y el riesgo del Estado nacional.

Plazo fijo o Lecap: por qué la tasa publicada puede confundir

La comparación entre un plazo fijo y una Lecap exige utilizar el mismo plazo y la misma forma de expresar el rendimiento. La tasa nominal anual informada por un banco, la tasa efectiva mensual de una letra y el rendimiento directo hasta el vencimiento miden resultados distintos.

En el plazo fijo, los intereses surgen de la tasa contratada y del número de días de la colocación. En la Lecap, el dato relevante para quien compra en el mercado secundario es la diferencia entre el precio abonado y el valor que cobrará al vencimiento, siempre que el emisor cumpla.

También deben incorporarse las comisiones y los derechos de mercado que cobre el intermediario. En montos reducidos o plazos muy cortos, esos gastos pueden modificar la diferencia final entre ambas alternativas.

El vencimiento resulta tan importante como la tasa. Una Lecap que ofrece un rendimiento superior, pero vence varios meses después de la fecha en que se necesitará el dinero, obliga al inversor a asumir el precio de una venta anticipada. La comparación correcta debe realizarse entre instrumentos compatibles con el mismo horizonte.

Obligaciones negociables: deuda empresarial para buscar renta

Las obligaciones negociables son títulos emitidos por empresas que buscan financiar sus actividades. Quien compra una ON presta dinero a la compañía y adquiere el derecho a cobrar los intereses y las devoluciones de capital previstos en la emisión.

La Comisión Nacional de Valores las presenta como el equivalente corporativo de los bonos públicos. En lugar de analizar la capacidad de pago del Estado, el inversor debe estudiar la situación financiera de una empresa determinada.

La posibilidad de comprar una ON con pesos suele generar una confusión. La moneda utilizada para realizar la compra puede ser distinta de la moneda en la que está denominado o será pagado el título. Muchas especies cuentan con negociación en pesos y en dólares, pero sus flujos dependen de las condiciones fijadas en el prospecto.

Una ON hard dollar establece pagos en dólares. Una ON dólar linked utiliza la evolución de un tipo de cambio como referencia, aunque habitualmente cancela sus compromisos en pesos. Otras emisiones se encuentran directamente denominadas y pagaderas en moneda local.

Esta diferencia define qué clase de exposición incorpora el ahorrista. Si busca generar ingresos en dólares, necesita comprobar que los intereses y las amortizaciones sean efectivamente pagaderos en esa moneda.

Plazo fijo pesos inversión Fuente: Shutterstock Byagosmuniz

El prospecto también informa la tasa, las fechas de pago, la forma de amortización, la legislación aplicable, las cláusulas de rescate anticipado y las garantías, cuando existen. Una ON que devuelve el capital gradualmente produce un flujo diferente de otra que concentra toda la amortización al vencimiento.

El riesgo central corresponde al emisor. La empresa debe generar los recursos necesarios para afrontar sus compromisos. Su nivel de endeudamiento, la moneda de sus ingresos, la evolución del negocio, los vencimientos acumulados y el acceso al financiamiento ayudan a evaluar esa capacidad.

Además, el precio de la ON puede variar antes del vencimiento. Los cambios en las tasas internacionales, el riesgo argentino, la situación de la compañía y la liquidez de la especie inciden sobre su cotización. Si el inversor vende anticipadamente, el resultado dependerá del precio de mercado.

La ON puede ocupar un lugar para quien busca obtener intereses a través de deuda corporativa, construir flujos periódicos y, según la emisión, vincular parte del ahorro con el dólar. Esa renta exige asumir el riesgo de crédito de una compañía concreta.

Cedears: crecimiento internacional y exposición cambiaria

Los Certificados de Depósito Argentinos, conocidos como Cedears, representan activos que cotizan en mercados extranjeros. Pueden estar vinculados con acciones individuales o con fondos cotizados, denominados ETF por su sigla en inglés.

El inversor los compra mediante una cuenta comitente y puede cursar la operación en pesos. Sin embargo, el resultado carece de una tasa pactada: depende de la evolución del activo extranjero y del tipo de cambio implícito en la negociación local.

El precio teórico de un Cedear se forma a partir de tres componentes: la cotización del activo subyacente en el exterior, el valor del dólar financiero y el ratio de conversión. Este último indica cuántos certificados representan una acción o una participación del activo original, según explica Bolsas y Mercados Argentinos.

Si la acción sube en el exterior y el dólar financiero permanece estable, el Cedear tenderá a reflejar ese avance. Si el activo conserva su precio en dólares y aumenta el tipo de cambio implícito, su cotización en pesos también tenderá a subir. Cuando ambas variables se mueven en direcciones opuestas, el resultado surge de la combinación.

Por eso, comprar un Cedear brinda exposición cambiaria, pero equivale principalmente a invertir en el activo que representa, antes que a comprar dólares. Una caída de la acción o del fondo extranjero puede neutralizar e incluso superar el efecto de una suba del tipo de cambio.

Los Cedears de acciones concentran el desempeño en una empresa. Los Cedears de ETF permiten distribuir la inversión entre los activos que integran el fondo, aunque el grado de diversificación depende de su composición: algunos siguen índices amplios y otros se concentran en un sector, una región o una estrategia específica.

Como carecen de vencimiento y presentan variaciones diarias, estos instrumentos suelen guardar mayor relación con objetivos de largo plazo. Utilizarlos para cubrir un gasto cercano expone al ahorrista a tener que vender durante una caída del mercado.

El Cedear puede responder a quien busca participar del crecimiento de empresas o mercados internacionales, vincular el ahorro con activos valuados en dólares y dispone de tiempo para atravesar fluctuaciones de precio.

Qué alternativa responde a cada objetivo