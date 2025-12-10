Un nuevo test en mercados enfrentará Luis Caputo en la licitación del nuevo Bonar en dólares. Fuentes del mercado aseguraron ayer que la demanda del título podría llegar a ser de u$s 2500 millones, pero el monto final a adjudicar dependerá del nivel de tasas que convalide el titular del Palacio de Hacienda. Ya había interés confirmado ayer de u$s 1000 millones a tasas del 8,375% anual.

“El dilema pasa por saber si el ministro Caputo privilegiará convalidar una tasa de retorno baja o bien un monto alto de emisión”, destacó ayer un banquero a El Cronista. Puede ser que, finalmente, se logre un mix con tasas en torno al 9% anual y el monto que surja del libro de demanda del nuevo papel. No sería de extrañar que llegue ese monto a u$s 2000 millones a ese rendimiento.

La clave pasa por la señal que se envía también de cara al vencimiento de deuda del 9 de julio por u$s 4500 millones. Junto con la operación de repo con bancos extranjeros, el total que puede llegar a captar el equipo económico antes de Navidad sería de u$s 8000 millones. Este monto prácticamente le permitiría cubrir los pagos por vencimientos de los Bonares y Globales de todo el 2026.

La última licitación del año

Pero no todo es dólar. Mañana se efectuará la última licitación de deuda del Tesoro en pesos con vencimientos por $ 14 billones con privados. Ayer el Ministerio de Economía difundió que en el menú de papeles a ofrecer se hallan las Lecap a abril, mayo y noviembre de 2026, y los Boncap a mayo de 2027.

A tasa variable, se ofrecerán Letras con ajuste TAMAR a agosto de 2026, otras con ajuste CER a mayo y noviembre de 2026 y un Boncer a mayo de 2027. Con ajuste por dólar, se ofrecerán letras con vencimiento a abril, las que últimamente no tuvieron demanda.

El clima internacional ayuda. “La Fed se encamina hacia un tercer recorte de tasas en un contexto de crecientes divisiones internas y señales mixtas en el mercado laboral. El mercado anticipa una reducción de 25 puntos básicos, aunque persisten interrogantes sobre el ritmo de ajustes para 2026. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y favorito para suceder a Jerome Powell como presidente de la Fed, afirmó que existe mucho espacio para recortar las tasas más allá de 25 puntos básicos, argumentando que el auge de la inteligencia artificial podría impulsar la productividad y permitir una política más expansiva similar a la era de Alan Greenspan”, consignó el último informe de Aurum Valores.

“Las implicaciones estratégicas para Argentina son significativas. Una colocación exitosa de entre u$s 2500 y u$s 3000 millones marcaría efectivamente el primer retorno significativo del país a los mercados internacionales desde la administración Macri y permitiría al gobierno demostrar un acceso restaurado al mercado. Este hito es una de las principales condiciones citadas por las agencias de calificación al evaluar la posibilidad de que Argentina pase de la categoría CCC a la B. Dicha transición generalmente desencadena una compresión del rendimiento de entre cien y trescientos puntos básicos en las curvas de los mercados emergentes y amplía significativamente la base potencial de inversores”, detalló Grit Capital ayer.

Jornadas decisivas.