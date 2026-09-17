A partir de marzo del año que viene, British Airways volverá a operar vuelos diarios, sin escalas, entre Buenos Aires y Londres.

La ruta directa se había dejado de ofrecer en marzo de 2021, cuando British pasó a operar los vuelos entre Londres y Buenos Aires con una escala en San Pablo, en el contexto de la pandemia y la caída de la demanda.

Ahora, 6 años después, la aerolínea británica que controla el grupo aéreo International Airlines Group (IAG) vuelve a apostar por el servicio directo, esta vez con una frecuencia diaria.

La programación contempla hasta un 25% más de capacidad de asientos en América Latina, con un servicio que será operado con aviones Boeing 777, equipados con la cabina ejecutiva Club Suite.

“Los pasajeros se beneficiarán de los únicos vuelos sin escalas entre Londres y Buenos Aires, además de la comodidad de contar con servicios diarios hacia Santiago, ofreciendo más opciones y flexibilidad para viajar por Sudamérica”, informó la compañía a través de un comunicado.

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Crece el turismo internacional

La vuelta de la conexión llega en un gran momento para la industria aerocomercial.

Según el último informe mensual de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), más de 1.339.000 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos para vuelos internacionales durante el mes.

Esto es un récord histórico para agosto y 2% por encima del máximo registrado un año atrás.

En los primeros 8 meses de 2026, el movimiento internacional acumuló más de 11 millones de pasajeros, un 11% más que el récord previo de 2025.

El repunte también se observa en Europa. En agosto, las rutas entre la Argentina y ese continente movilizaron 233.168 pasajeros, frente a los 221.937 del mismo mes de 2025. En el caso de España, Iberia transportó 82.326 pasajeros, con un factor de ocupación del 91%, mientras que Air Europa movilizó 30.784, con 94% de ocupación. Lufthansa registró 20.325 pasajeros y un factor de ocupación del 93%, y Air France transportó 15.929, con un 89 por ciento.

Cuánto cuesta viajar a Londres con British Airways

Con la reapertura de la ruta, los pasajes ya se pueden conseguir a través de los canales de venta. British Airways ofrece actualmente tarifas desde los u$s 734 para ida en clase económica para Buenos Aires-Londres.

El vuelo tiene una duración de 13 horas y 20 minutos.

Regresa el vuelo directo entre Buenos Aires y Londres sin escala: a cuánto se venden los pasajes

China, el otro mercado que acelera

Uno de los movimientos más relevantes se da lejos de Europa. China Eastern Airlines, que comenzó a operar a fines de 2025 la ruta entre Shanghái y Buenos Aires vía Auckland, prevé duplicar sus frecuencias desde diciembre, por lo que pasará de dos a cuatro vuelos semanales.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que a partir de la puesta en marcha de este vuelo, el turismo chino creció un 60%, y proyectó que la ciudad podría cerrar el año con cerca de 100.000 visitantes asiáticos.

El atractivo de ese mercado no está solamente en el volumen. Según el funcionario, el turista chino puede permanecer entre 15 y 20 días cuando combina Buenos Aires con otros destinos de Sudamérica y circuitos hacia la Antártida. Para ello, el gasto promedio ronda los u$s 200 diarios.

Las otras “nuevas” aéreas

Otra de las aerolíneas que aumentó sus frecuencias fue Air France. La aerolínea francesa pasó de siete a nueve sus frecuencias semanales entre Buenos Aires y París. En ese escenario, anunció que sumará más de 4500 asientos por sentido entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

La aerolínea israelí EL AL inaugurará el próximo 29 de noviembre su conexión directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, con dos vuelos semanales. El objetivo es atender una demanda bilateral estimada en 100.000 pasajeros por año, entre argentinos, israelíes, uruguayos y chilenos, además de potenciar el turismo y el transporte de carga.