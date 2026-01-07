El Gobierno allanó el terreno para enfrentar la semana que viene una licitación menos desafiante. La Secretaría de Finanzas anunció este miércoles que adjudicó $ 3,417 billones, tras recibir ofertas por $ 3,678 billones.

El equipo comandado por Luis Caputo logró una aceptación de 64,19% en el canje que ofreció de letras dólar linked.

Para reducir la incertidumbre y asegurarse un refinanciamiento en la licitación del próximo 14 de enero, el Gobierno propuso canjear la Lelink con fecha al 16/1/26 (D16E6) por otra letra con vencimiento al 30 de enero (D30E6).

Así, rescató u$s 2338 millones que correspondían a la letra que vencerá la semana que viene. Al mismo tiempo, adjudicó u$s 2356 millones del instrumento con duration a fin de mes.

“De esta manera, se alcanzó el objetivo de alargar el plazo de los vencimientos a tasas de mercado y sin la incertidumbre que trae aparejada el descalce entre el tipo de cambio al momento de la licitación y el tipo de cambio al momento de la liquidación por parte de los inversores que desean sostener estos instrumentos de cobertura”, sostuvo Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía.