En medio de los recurrentes planteos de los sectores industriales y analistas sobre la competitividad cambiaria y la conveniencia de corregir el valor del dólar, Juan Carlos de Pablo cruzó con dureza la tesis del atraso del tipo de cambio.

Para el economista, insistir con que la economía argentina enfrenta un problema de “escasez” estructural de divisas no solo es desconocer los números de la balanza comercial y el shock exportador energético, sino que implica confundir “deseos” con análisis riguroso .

“Si alguna de las personas que nos está viendo en este momento sueña con decir: ‘Si yo tuviera un tipo de cambio el doble del que tengo, alguno de los problemas míos se resolverían’, le digo: Eso es soñar, no es pensar”, sostuvo. “Para tomar decisiones vos tenés que pensar, no soñar”, agregó.

La muerte de la “restricción externa”

Durante la entrevista, De Pablo apuntó a desestimar la opinión de quienes sostienen que una devaluación resolvería las dificultades de rentabilidad de ciertos sectores de la economía.

Uno de los puntos más enfáticos del analista fue la desarticulación del concepto clásico de “restricción externa”, histórico cuello de botella de la balanza de pagos que, según remarcó, durante más de medio siglo condicionó las fases de crecimiento en el país.

¿Hay atraso cambiario? Shutterstock

“Estudié en la UCA entre el 60 y el 64. Restricción externa: la enseñé, la escribí, porque vivimos con eso durante décadas”, recordó. “Estábamos acostumbrados a que la fase expansiva del ciclo se cortara por una crisis de balance de pagos, que podía ser endógena por la demanda de importaciones o por algún evento político. ¿Cuál es la novedad hoy? Podemos discutir 32.000 temas, pero pensar en restricción externa hoy es no pensar”, afirmó.

En la misma línea, De Pablo repasó los últimos números oficiales de intercambio. “Septiembre dejó números redondeados de exportaciones por u$s 10.000 millones, importaciones por u$s 7000 millones y un superávit en el mes de u$s 3000 millones. En nueve meses el superávit comercial acumuló u$s 21.000 millones”, enumeró. “Que no me venga nadie a decir ‘tal como era de esperar’. Acá estábamos todos sorprendidos: los miembros del equipo económico y todo el mundo”, expresó.

“La economía es oferta y demanda, no aritmética”

Al abordar directamente las mediciones de tipo de cambio real multilateral que suelen exhibirse para advertir sobre el encarecimiento en dólares de la Argentina, De Pablo descalificó el enfoque puramente estadístico.

“Toda esta discusión del atraso cambiario te la están planteando desde la aritmética, no desde la economía. La economía no es aritmética ”, se quejó. “Usamos la aritmética, la geometría, la psicología y la ciencia política, pero tenemos que pensar en términos de oferta y demanda, que es una cosa elemental”, sostuvo.

Bajo esa misma premisa, el economista relativizó la urgencia que muchos operadores manifiestan en torno al desarme total de las restricciones cambiarias y utilizó la brecha entre el dólar oficial y los paralelos como argumento técnico.

“La brecha es un indicador de la altura de la barrera. Si yo me fijo que el dólar blue es prácticamente igual al otro, digo: flaco, esa restricción que me estás diciendo, o no es tan relevante, o es fácil de gambetear”, razonó De Pablo. Y concluyó que, en lugar de apresurarse con medidas drásticas que puedan desestabilizar la desinflación, la política económica debe entenderse como un “tema de dosis”, donde la tranquilidad cambiaria actual responde legítimamente a que el flujo de dólares supera con holgura a la demanda.