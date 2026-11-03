En esta noticia Dólar: la medida que el Gobierno debería evitar antes de las elecciones, según Marull

A pocos meses de que inicie 2027, la discusión sobre la evolución del dólar va ganando terreno entre los economistas. En ese contexto, la gestión de Javier Milei busca sostener el régimen de bandas cambiarias, reforzar el nivel de reservas y cumplir con los compromisos de deuda.

De esta forma, la administración actual busca evitar el antecedente de 2025, cuando la turbulencia preelectoral y el repunte en la demanda de dólares requirieron la intervención y asistencia del Tesoro estadounidense.

Al respecto, Fernando Marull sostuvo que el mercado no está descontando una tensión cambiaria significativa para el año próximo, ya que el dólar futuro solo refleja un aumento del 20% respecto a los niveles actuales.

En su diagnóstico, el especialista señaló que existe una desconexión entre la percepción de crisis y el comportamiento financiero, sugiriendo que el mercado se está acomodando lentamente a la realidad económica.

“No puede subir el riesgo país y no subir el dólar. Ahí hay algo”, remarcó Marull, y consideró que, ante este desfasaje, “o los bonos quedaron muy baratos o el dólar quedó muy barato”.

Dólar: la medida que el Gobierno debería evitar antes de las elecciones, según Marull

En cuanto a las propuestas económicas de sus colegas, Marull rechazó los enfoques que buscan soluciones drásticas. Puntualmente, descartó tanto el retorno a restricciones más severas como la apertura inmediata y total del mercado cambiario en la antesala de las elecciones.

“Yo no me iría a liberalizar todo cuando estás entrando en un proceso electoral”, advirtió el consultor. En su visión, una eliminación apresurada del cepo cambiario podría generar una crisis de confianza y una mayor volatilidad inflacionaria, por lo que no recomienda tocar el régimen cambiario actual.

Sobre la posibilidad de que el dólar se mueva a un ritmo del 5% mensual, el entrevistado advirtió que, si se tomara la decisión de levantar el cepo y el tipo de cambio comenzara a ajustarse a esa velocidad, se interpretaría como el inicio de una crisis económica.

Con el país ingresando en un proceso electoral (a 12 meses de los comicios), el analista sugirió al Gobierno que debe evitar realizar cambios bruscos en el régimen cambiario. “Yo no cambio, ni voy para liberar el cepo ni para poner más restricciones”, sentenció.