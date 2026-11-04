Luego de la histórica victoria demócrata en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que la oposición obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso, los futuros de Wall Street suben.

En el Senado, donde los republicanos llegaban con una mayoría de 53 a 47, el partido opositor le quitó al oficialismo al menos siete bancas, entre ellas las de Kansas, Iowa, Texas, Ohio, Maine, Carolina del Norte y Carolina del Sur . Si bien el recuento continúa, el resultado ya le dio la mayoría en la Cámara Alta a los demócratas.

Suben los bonos del Tesoro norteamericano

En ese sentido, los bonos del Tesoro estadounidenses subían este miércoles, dado que el resultado electoral llevaba a los inversores a sopesar un posible estancamiento político en Washington que podría limitar el gasto público. Mientras que la regulación de la inteligencia artificial podría desacelerar el crecimiento y reducir la necesidad de alzas de tasas de interés.

El rendimiento de las notas referenciales a 10 años US10YT=RR bajaba 2,1 puntos básicos (pb), al 4,9291%, y el de los papeles a dos años US2YT=RR caía 1,2 pb, al 4,6017%. Antes tocaron mínimos de casi dos meses, a medida que las bolsas retrocedían, pero recuperaron terreno cuando estas volvieron a terreno positivo.

La aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos provocaba también un caída del dólar, ya que los inversores sopesaban la posibilidad de una regulación más estricta de la inteligencia artificial y su posible lastre para el crecimiento económico.

La aplastante victoria demócrata en todo el país. EFE

El cimbronazo electoral

“Aunque se consideraba un riesgo extremo para alcanzar el 5%, ahora ya no existe”, afirmó Andrew Lilley, de Barrenjoey, un banco de inversión con sede en Sídney. “Si hubiera ocurrido, habría provocado una reacción catastrófica en los bonos del Tesoro”.

Lilley señaló que un presidente republicano con los demócratas al mando de ambas cámaras del Congreso frustraría los planes de gasto y probablemente daría lugar a una modesta reducción del gasto global, mientras que el frenazo previsto en el desarrollo de la IA también podría ralentizar el crecimiento.

En paralelo, los demócratas también se impusieron en la Cámara de Representantes y arrebataron las gobernaciones de Georgia, Ohio, Iowa y Texas , con elecciones inéditas como la de Gina Hinojosa, la primera mujer y latina en ganar en el histórico bastión republicano.

En este escenario, Trump deberá gobernar los últimos dos años de su mandato frente a un Congreso opositor que, desde el 3 de enero de 2027, controlará las comisiones y podrá investigar a la administración. Sin embargo, el presidente conserva el poder de veto.

Tras conocerse los resultados, el mandatario reconoció la victoria rival en una entrevista con Fox News, aunque rechazó que implique un revés personal: “No lo veo como un golpe hacia mí”, afirmó.

Elecciones históricas en EE.UU. EFE

En este escenario, los futuros de los principales índices de Wall Street subían en el premarket de este miércoles, a medida que los inversores comenzaban a digerir el resultado electoral.

Cabe destacar que el movimiento llegó luego de un arranque más cauteloso. Los papeles tecnológicos habían caído con fuerza en las bolsas de Asia y los futuros del Nasdaq cedieron por temores sobre la regulación de la IA. Sin embargo, los inversores retomaron el tono positivo.

Qué pasa en Europa y en el mercado cripto

En el Viejo Continente, las principales bolsas operaban en terreno positivo. El STOXX 600 ganaba 0,5% a las 0816 GMT, mientras que el DAX alemán y el CAC 40 francés también avanzaban y el FTSE MIB italiano subía 1,2%.

En este sentido, los futuros del STOXX habían llegado a caer 1,4% a primera hora, antes de recuperarse una vez que se confirmó la mayoría demócrata en ambas cámaras. La aceptación de los resultados por parte de Trump también tranquilizó a los inversores.

Por sectores, los bancos subían más de 2%, ya que los inversores reorientaron sus carteras hacia entidades centradas en sus mercados locales. Las empresas de energías limpias, las más golpeadas por las políticas de Trump, registraron las mayores alzas: Vestas se disparó 5%, Orsted ganó 7% y Nordex avanzó 4,7%.

Además, Novo Nordisk subió 4,6% tras elevar sus previsiones anuales, mientras que las tecnológicas europeas (+0,4%) recuperaron terreno gracias a las sólidas previsiones de AMD.

En el mercado cripto, en cambio, se registró una breve caída. El bitcoin tocó un mínimo de seis semanas antes de recuperarse y cotizaba prácticamente sin cambios a las 0715 GMT, en u$s 78.070, mientras que el ether operaba a u$s 2.292, con un alza de apenas 1%.

La victoria demócrata es un posible revés para un sector que presiona para acelerar la desregulación de los activos digitales y que gastó más de u$s 300 millones en apoyar a candidatos de ambos partidos afines a las criptomonedas.

En este sentido, Tim Sun, investigador de HashKey, advirtió que los cambios políticos “podrían frenar los avances en la legislación estructural sobre criptomonedas”.

A esto se suma el contexto del sector: el bitcoin acumula una caída de 41% desde su máximo histórico de octubre de 2025, por encima de los u$s 122.000, y el ataque informático a Binance de la semana pasada, con un robo de u$s 6.000 millones, también pesó en el ánimo del mercado.