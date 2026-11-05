La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la ampliación del plan especial de facilidades de pago para MiPymes, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro que anunció esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la Conferencia Industrial de la UIA.

A través de la Resolución General 5924/206, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo extendió el periodo de obligaciones que pueden regularizarse. Es así que pasará a cubrir obligaciones fiscales vencidas al 31 de octubre de 2026 en lugar del tope fijado al 30 de junio. Además, la adhesión podrá realizarse hasta el 30 de junio del próximo año, a través del servicio online “Mis Facilidades”.

La medida formaliza así el anuncio que Caputo realizó este martes ante empresarios industriales durante un evento de la UIA. “Les damos 18 meses de plazo para que tengan más holgura, porque entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no se va a solucionar en un mes o dos”, sostuvo el ministro.

Qué cambia para las Pymes con la nueva resolución de ARCA

El régimen había sido creado por la Resolución General 5875/2026 para permitir que determinados contribuyentes regularizaran obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio.

Luego, el 30 de octubre, ARCA había extendido el plazo de adhesión hasta el 30 de diciembre de 2026, pero sin modificar esa fecha de corte para las deudas.

Pero, ahora se incluirá a “las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de octubre de 2026, inclusive”. El otro cambio es el plazo de adhesión. En lugar del 30 de diciembre, los contribuyentes podrán ingresar al régimen hasta el 30 de junio de 2027 inclusive.

El régimen alcanza a Micro y Pequeñas Empresas, Medianas Empresas de los tramos 1 y 2, pequeños contribuyentes y determinadas entidades sin fines de lucro.

La posibilidad de incorporar las nuevas obligaciones al sistema “Mis Facilidades” estará disponible desde el 16 de noviembre de 2026. Hasta entonces, la resolución ya estará vigente, pero ARCA todavía no habrá habilitado en el sistema la carga de las deudas con vencimiento hasta el 31 de octubre.

Quiénes pueden acceder al plan de ARCA

El régimen alcanza a Micro y Pequeñas Empresas, Medianas Empresas de los tramos 1 y 2, pequeños contribuyentes y determinadas entidades sin fines de lucro.

Las condiciones de financiación que ya tenía el régimen original se mantienen. Para las micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, el esquema contempla hasta 18 cuotas mensuales para las obligaciones generales, mientras que las medianas empresas de los tramos 1 y 2 pueden acceder a hasta 15 cuotas.

Cuándo se podrán incorporar las nuevas deudas

Aunque la resolución ya fue publicada y entró en vigencia, ARCA estableció una fecha específica para que el sistema pueda incorporar las obligaciones alcanzadas por la nueva ampliación.

Desde el 16 de noviembre de 2026 estará disponible en “Mis Facilidades” la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 31/10/2026”.

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