En esta noticia La evolución en la oferta de divisas

La trayectoria del dólar y el funcionamiento del régimen de bandas cambiarias son temas centrales de debate entre los economistas. Ahora, fue Juan Carlos de Pablo , uno de los analistas más escuchados por Javier Milei, quien compartió su postura acerca de la discusión en torno al esquema para el tipo de cambio .

En declaraciones radiales, el especialista calificó el debate en torno a las bandas cambiarias como “ puramente humo ”. “Ya ni me acuerdo dónde está la banda, porque no la usamos. Y la impresión que tenés es que, de acá a un buen número de meses, tampoco la vas a usar”, afirmó De Pablo.

Asimismo, señaló que la discusión ignora un dato clave de la economía actual: el volumen de superávit comercial.

Respecto a la tendencia del mercado, el economista sugirió que “este tipo de cambio en realidad tiene más para bajar que para subir”. Para justificar su postura, sostuvo que el esquema cambiario opera mediante una flotación determinada por la oferta y la demanda privada.

En ese sentido, explicó que la abundante oferta de divisas hace que la presencia del Banco Central (BCRA) actúe conteniendo la caída del tipo de cambio . Según el analista, si la entidad se retirara y dejara de comprar dólares, la demanda caería y el precio del tipo de cambio bajaría aún más. “Esto es más viejo que andar a pie”, graficó.

Asimismo, remarcó que las compras de dólares por parte del BCRA no constituyen una intervención artificial, sino que este adquiere divisas con el propósito de afrontar pagos de compromisos externos.

El BCRA recibió muchos reclamos de los bancos por la volatilidad en las tasas.

De todas formas, el economista realizó una advertencia sobre las consecuencias monetarias de la acumulación de reservas. Explicó que “cuando el Banco Central compra, hace una emisión y después viene todo el tema de la absorción”.

En ese contexto, definió la tarea de absorción como un “enorme desafío profesional”, dado que la demanda de dinero local es sumamente incierta. Subrayó que “nunca sabes cuál es” esa demanda de pesos, estando sujeta a una “incertidumbre fenomenal”.

La evolución en la oferta de divisas

Para De Pablo, Argentina experimenta actualmente un superávit comercial inédito, lo que significa que hay una oferta de divisas muy elevada en el mercado.

El analista contrapuso la situación actual con las viejas restricciones históricas de Argentina, cuando la meta era u$s 1000 millones en exportaciones. “Todo eso, archivalo”, señaló al analizar el contexto histórico con el presente exportador.