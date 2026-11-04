El analista financiero Salvador Di Stefano , más conocido como el “Gurú” del Blue, anticipó que el dólar seguirá dominando la agenda en 2027 durante el año electoral.

“En 2027 la tapa de los diarios va a seguir siendo el dólar, porque la psicología y el inconsciente de los argentinos no pueden superar eso”, indicó ante la consulta sobre si el Banco Central (BCRA) podría cambiar su política monetaria.

El especialista vinculó esa previsión con el comportamiento de la gente en los períodos electorales. “El 2027 va a ser un año de elecciones y el argentino, en un año de elecciones, empieza a paniquear”, describió.

Sobre el precio de la divisa, Di Stefano repitió su postura habitual. “Yo le digo a la gente: ‘ El dólar no va a aumentar ’, y cuando se dan vuelta y se van dicen: ‘Che, vamos a comprar unos dólares por las dudas’”, relató.

De acuerdo con su relato, quienes lo escuchan coinciden en que “el dólar no aumenta del 2023”. Sin embargo, aseguró que la demanda de cobertura persiste porque la compra de divisas “es más fuerte que ellos”.

En esa línea, definió a la moneda estadounidense como un refugio emocional: “El dólar es un placebo, es una pastilla que te tomás y vos dormís tranquilo”.

Dólar 2027: la advertencia del Gurú del Blue sobre lo que puede pasar con el precio de la divisa El Cronista

Di Stefano atribuyó esa conducta a las crisis que atravesó el país. “Un día vos te levantaste y te pesificaron los depósitos, un día te levantaste y te hicieron el corralito”, recordó.

También repasó los saltos del tipo de cambio: “Te acostaste con un dólar a 17 y apareció un dólar a 40, otro día de 40 se fue a 60”.

Según el analista, esa historia dejó en la población “una profunda sospecha y miedo de que algo puede salir mal”, por más que se asegure que el dólar no va a aumentar.

Di Stefano anticipó que revertir esa desconfianza demandará más de un período de gobierno. “Con 3 años de Milei, con un mandato de Milei no alcanza”, afirmó.

Durante la entrevista, Di Stefano destacó tres ejes de la gestión de Javier Milei: superávit fiscal, acumulación de reservas y pago de deuda. “Creo que estas tres cosas nadie las valora”, señaló.

Como referencia de estabilidad cambiaria, mencionó el caso de Brasil: “Están con toda una discusión de las elecciones, el real ni se movió, pasó de 5 a 5,40, el riesgo país no pasó nada”.

Luego contrastó ese escenario con el local: “Acá si hubiese pasado la mitad de lo que hubiese pasado en Brasil, volábamos por el aire”. Y concluyó: “Necesitamos tener una estabilidad económica que vaya más allá de los procesos políticos”.