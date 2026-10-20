El economista y director ejecutivo de Econviews, Miguel Kiguel , analizó el margen de maniobra que posee el Gobierno en materia cambiaria y postuló que todavía existen condiciones para aplicar un esquema más flexible para el dólar.

En una entrevista con Ahora Play, el especialista sostuvo que aún “existe margen” para recalibrar y explicó cómo es posible otorgar más movilidad al tipo de cambio sin recurrir a una devaluación.

Kiguel fue contundente sobre los límites del esquema actual: “Podés mantener el cepo, pero no tenés que jugar a fondo cada vez que el tipo de cambio se va para arriba y salir a defenderlo”.

El analista recordó episodios previos en los que el BCRA buscó contener la cotización. “En su momento no querían que (el tipo de cambio) pase los $ 1.500 allá por julio, e intervinieron”, puntualizó.

La mirada de Kiguel sobre el dólar: por qué rechazó una devaluación para corregirlo

Frente a esos antecedentes, el economista propuso permitir una mayor oscilación en el mercado. “Déjalo flotar un poco más, déjalo andar”, enfatizó al describir la postura deseable para la política cambiaria.

El especialista anticipó los efectos que tendría esta medida sobre el precio de la divisa. “Yo creo que con eso va a subir un poco”, proyectó en relación al movimiento gradual del dólar.

Pese a pedir mayor flexibilidad, rechazó de plano las correcciones drásticas. A su juicio, un ajuste desmedido acarrearía consecuencias sumamente negativas para la economía. “Lo que no haría nunca es una devaluación fuerte, porque eso también te genera incertidumbre y te reduce la demanda de dinero”, aseveró el economista.

Como alternativa equilibrada, Kiguel ratificó la conveniencia de una corrección gradual. “Yo creo que si tiene un poquito más de movimiento y si es posible hacia arriba, para mí sería positivo”, completó.

¿Por qué no entran más dólares?

Según el economista, el ingreso de capitales en Argentina está frenado principalmente por dos factores: la incertidumbre política y la vigencia del cepo cambiario. Sobre este último punto, advirtió que “hay mucha gente que hasta que no sacan el cepo, no mira a Argentina” .

Asimismo, el especialista remarcó la incompatibilidad entre las restricciones cambiarias y la creación de plazas financieras deseables. “ Si tenemos el cepo, no vamos a tener nunca mercado de capitales desarrollado ”, enfatizó al comparar las limitaciones locales frente a los requerimientos de los inversores internacionales.

Puntualmente, Kiguel contrastó el esquema argentino con el de otros países de la región, donde Brasil y Chile implementaron controles enfocados en la entrada de capitales y no en la salida. “En Argentina todavía hay miedo a que el año que viene la cosa se complique”, sentenció.