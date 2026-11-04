El dólar blue hoy miércoles 4 de noviembre se ubica a $ 1550 para la compra y $ 1570 para la venta, en la tercera rueda de la semana.

El paralelo culminó octubre con una suba de $ 5 (0,3%) respecto de septiembre ($ 1560). Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1520 para la compra y $ 1570 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El oficial ya subió la mitad del incremento que había acumulado durante octubre, que era de $ 20 por encima del valor al que había cerrado septiembre ($ 1540). En tanto, se ubica $ 90 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial quedó en cero.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubicó en $ 1566,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1955,71.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no realizó compra de dólares durante la jornada del martes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En cinco de las últimas siete ruedas, la autoridad monetaria no adquirió divisas.

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 50.293 millones. El stock cayó en u$s 148 millones, si se considera la cifra informada durante el lunes, cuando habían subido u$s 879 millones, aun sin intervención del BCRA en el MULC. Esta baja volvió a mostrar que los activos de la entidad no dependen solo de las compras oficiales, sino también de otros factores.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 4 de noviembre

El dólar blue hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1550 para la compra y $ 1570 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1520 $ 1570 Dólar Blue $ 1550 $ 1570 Dólar Mayorista $ 1517 $ 1566 Dólar MEP $ 1574,50 $ 1575,30 Dólar CCL $ 1666,90 $ 1669,10

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 4 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 4 de noviembre se consigue a $ 1666,90 para la compra y $ 1669,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 4 de noviembre

El dólar MEP hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1574,50 para la compra y $ 1575,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre

El dólar oficial hoy miércoles 4 de noviembre cotiza a $ 1570 para la venta. Banco por banco, los precios son: