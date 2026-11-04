Peña difundió el mensaje en sus redes sociales buscando llevar calma ante “la incertidumbre que causa esta situación”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña , habló este miércoles en medio de la crisis generada por la disolución del Ueno bank, que dejó a miles de clientes sin poder recuperar sus ahorros, y anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para devolverle a los ahorristas sus fondos que quedaron acorralados.

Luego de pedir la renuncia de los directores en el Banco Central (BCP) de ese país, Peña difundió el mensaje en sus redes sociales buscando llevar calma ante “la incertidumbre que causa esta situación”.

Peña reconoció que “miles de paraguayos” están preocupados por lo ocurrido el martes, cuando el (BCP avanzó con la disolución de la entidad. Dijo comprender la incertidumbre y subrayó que detrás de cada ahorro hay esfuerzo y trabajo de miles de paraguayos.

Según el mandatario, la prioridad de su gobierno es proteger “con todas sus fuerzas el fruto de ese esfuerzo” y ofrecer respuestas “concretas, rápidas y responsables”. Aseguró que, apenas tomó conocimiento de la situación, el Ejecutivo impulsó acciones para responder a los afectados.

Nuevas autoridades para el BCP y cambios en la legislación

El primer movimiento fue institucional. Peña informó que envió el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central y a Pedro Acosta y Edsel González como directores.

El jefe de Estado sostuvo que los tres candidatos tienen amplia trayectoria en el sector bancario y experiencia en el manejo de crisis, además de años de servicio en el BCP. El cambio llega después de que pidiera la renuncia de Carlos Carvallo, hasta entonces titular del regulador.

El segundo eje del mensaje fue legislativo. Peña contó que se reunió con los presidentes de ambas cámaras para promover una ley que permita devolver a cada ahorrista lo que es suyo, y agradeció el tratamiento rápido de las iniciativas.

Según el Presidente, la norma permitirá cubrir el 98% de todos los ahorristas de la entidad afectada, con pagos que comenzarían esta misma semana. Y pidió a los legisladores aprobarla “a la brevedad posible”. Peña precisó que el proyecto autoriza usar el Fondo de Garantía para el pago inmediato.

La ley, agregó, también garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de otras cajas jubilatorias. El dato es sensible: el banco administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos.

Ueno Bank es la quinta entidad privada del país: a diciembre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos, según la calificadora FIX. Cuenta con cerca de tres millones de clientes, por lo que su cierre impacta a millones de personas.

El Banco Central paraguayo dijo el martes que resolvió iniciar un procedimiento de resolución del banco local ueno. Foto: gentileza ueno bank.

La resolución se confirmó en la madrugada del martes, luego de que el directorio del BCP resolviera avanzar con el procedimiento. Se interrumpieron todas sus operaciones, incluidas la aplicación móvil, las tarjetas y los canales de atención bancaria.

El banco había quedado en el foco del regulador por un deterioro de su solvencia, que cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, lo que amenazaba a los depositantes.

Peña también apeló a la unidad: “en horas difíciles debemos estar unidos”. Pidió serenidad a la ciudadanía y profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública a las instituciones.

A los sectores políticos les solicitó “encarecidamente” anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés. Sostuvo que el sistema financiero “es fuerte” y que cuenta con instituciones y mecanismos de protección.

Peña contó que se reunió con los presidentes de ambas cámaras para promover una ley que permita devolver a cada ahorrista lo que es suyo, y agradeció el tratamiento rápido de las iniciativas. La norma permitirá cubrir el 98% de todos los ahorristas de la entidad afectada

Los cuestionamientos que Peña no escuchó

Peña aseguró que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder ante la justicia, “sin excepciones”. Según la información disponible, hasta ahora habría seis detenidos entre los ocho directivos de Ueno con orden de captura.

Miguel Vázquez, miembro del directorio de Ueno y presidente del Grupo Vázquez , dueño de la entidad, se entregó a la Policía el martes tras ordenarse su captura.

El mensaje llega en un clima de fuerte tensión. Peña pidió la renuncia de Carlos Carvallo, quien presidió Ueno entre junio de 2021 y su designación al frente del regulador.

Las críticas alcanzan al propio Gobierno. Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025 y desestimó en varias ocasiones denuncias contra la entidad. También se cuestionó el crecimiento de los fondos públicos en el banco desde 2023, por vínculos comerciales previos entre el Grupo Vázquez y funcionarios del Gobierno.

Las críticas alcanzan al propio Gobierno. Peña fue accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025. WEF

La oposición adelantó que promoverá un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El precandidato presidencial del PLRA Ricardo Estigarribia afirmó que lo ocurrido es “muy grave” y que “no puede haber impunidad”.

El juicio político, previsto en el artículo 225 de la Constitución, se inicia en Diputados con una mayoría de dos tercios y abarca mal desempeño de funciones, delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. El Senado, con igual mayoría, actuaría como juez y podría destituir al acusado.

Con la crisis aún abierta, el Gobierno enfrenta una doble prueba. Deberá cumplir con los pagos prometidos para esta misma semana y, al mismo tiempo, contener un costo político que ya se traduce en pedidos de juicio político y un recambio en la cúpula del regulador.