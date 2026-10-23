El economista argumentó que basar las decisiones de negocios o las proyecciones en los sondeos de opinión es un error.

El reconocido economista Juan Carlos de Pablo analizó el actual escenario macroeconómico y político de la Argentina, dejando fuertes definiciones sobre el comportamiento del sector empresarial y restándole total importancia al clima electoral que vaticinan los sondeos de opinión de cara a las legislativas del año próximo.

Durante su participación en Cuentas Claras, el programa que se emite por El Cronista Stream, De Pablo fue consultado sobre las expectativas del mercado y los recientes informes que marcan un amesetamiento en la imagen presidencial. Fiel a su estilo, el analista fue tajante: “Las consultoras... ¡dale saludos a las consultoras! No me importa nada”.

El economista argumentó que basar las decisiones de negocios o las proyecciones económicas en los sondeos de opinión es un error, especialmente en un país acostumbrado a los imprevistos.

“Hay una enorme volatilidad en la variación mensual y una enorme heterogeneidad entre sectores y regiones. Hay tantas Argentinas como argentinos”, graficó para explicar por qué las generalizaciones fallan a la hora de medir el pulso real de la calle.

Para De Pablo, el verdadero problema de la economía hoy no pasa por lo que marcan las encuestas, sino por la falta de audacia del sector privado para apostar al rebote.

“ Los dueños de las empresas están menos dispuestos a correr riesgos que los gerentes ”, disparó el analista, al referirse al abultado nivel de depósitos en dólares que hoy se mantienen inmovilizados en el sistema financiero.

De Pablo advirtió que no hay margen para el relajo, ni siquiera ante la presión de un año electoral.

En esa línea, el economista detalló que los empresarios que tienen ahorros y capacidad de crédito prefieren mantenerse cautelosos, lo que ralentiza la recuperación. “Si tenés un problema porque tenés una fábrica y te dicen que si tuvieras el tipo de cambio al doble se te solucionarían los problemas... no te están ayudando a pensar soluciones, porque eso no va a ocurrir ”, sentenció.

Respecto al ancla fiscal y monetaria que sostiene el Gobierno, De Pablo advirtió que no hay margen para el relajo, ni siquiera ante la presión de un año electoral. “Si todo esto fuera cierto, vos no debés esperar que por las elecciones el Ejecutivo diga ‘voy a aflojar la política económica’. Es la mejor manera de cagarla”, resumió sin filtros.

El analista también se refirió a las quejas recurrentes de gobernadores e intendentes por la falta de recursos y el ajuste en las transferencias. De Pablo aseguró que la respuesta del Gobierno ante los reclamos por la caída en la coparticipación o la poda en obras públicas siempre será la misma: “Mandame vos la guita”.

Finalmente, el economista llamó a los actores económicos a concentrarse en la realidad de sus propios negocios en lugar de especular con escenarios políticos futuros o variaciones bruscas en el tipo de cambio. “Una vez que sabés esto, ¿qué le pasa a tus competidores? Problemas internos, arreglátela; problemas externos, me está matando Milei... bueno, tenés que ir a la fuente”, concluyó.