JD Vance culpó a la guerra de Donald Trump en Irán por la debacle republicana en las elecciones de medio término, en momentos en que las frustraciones que el vicepresidente de EE.UU. arrastraba desde hace tiempo por el conflicto salieron a la luz.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió Vance en un extenso posteo en X .

Trump dijo el martes por la noche que la guerra fue en parte responsable de las derrotas, pero también que no se arrepentía de haberla iniciado.

Las elecciones dejaron una histórica ola azul: los demócratas se impusieron en bastiones republicanos de todo el país, con votantes que castigaron al gobierno de Trump por la escalada en los precios de la nafta, impulsada por la guerra del presidente en Irán.

Las duras derrotas abrieron un debate dentro del Partido Republicano sobre la carrera presidencial de 2028, en la que Vance figura como uno de los favoritos para competir. “El problema principal es que mucha gente que votó por Trump/Vance en 2024 votó por los demócratas en 2026”, dijo.

Los comentarios del vicepresidente se dieron mientras las contiendas por el Senado en los bastiones republicanos de Mississippi y Alaska seguían el miércoles demasiado ajustadas como para proyectar un ganador, en una muestra del dominio demócrata.

En Mississippi, un estado sureño tradicionalmente republicano a ultranza, la contienda se definía voto a voto. El demócrata Scott Colom aventajaba a la senadora en ejercicio Cindy Hyde-Smith por apenas 43 votos, con el 96% de los votos escrutados.

“El problema principal es que mucha gente que votó por Trump/Vance en 2024 votó por los demócratas en 2026” Reuters

En Alaska, la aspirante demócrata Mary Peltola se adelantó por 626 votos sobre el republicano Dan Sullivan, con el 74% de los votos escrutados.

A medida que quedaba clara la magnitud de la derrota republicana, Trump admitió que el enojo de los votantes por la guerra en Irán contribuyó a impulsar a los demócratas hacia una contundente victoria en las elecciones de medio término.

“Creo que una parte fue Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que hice”, dijo el presidente, mientras los demócratas recuperaban el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

Las acciones de Wall Street subieron en las primeras operaciones del miércoles, ante la apuesta de los inversores a que la rotunda victoria demócrata podría poner freno a una política de la Casa Blanca que sacudió a los mercados globales.

El S&P 500 avanzó 1,8% en las primeras operaciones, mientras que el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, subía 2,2%, con las tecnológicas dejando atrás los temores a una ofensiva demócrata contra la IA.