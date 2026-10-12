Más turistas, pero menor impacto económico: los factores detrás de un fin de semana largo de contrastes

Juan Carlos de Pablo se refirió a la polémica por la operación con el oro del Banco Central (BCRA). Además, el economista advirtió sobre la incertidumbre electoral que demora decisiones de inversión y explicó por qué un Brasil que no funcione sería un problema para la Argentina.

Durante una entrevista por LN+, De Pablo sostuvo que la contabilidad registra los resultados, pero no necesariamente los riesgos que se asumieron para obtenerlos. También insistió en que el Gobierno debe mantener el equilibrio fiscal y planteó que el ingreso de dólares por las exportaciones obliga a pensar cómo absorber el superávit comercial.

De Pablo defendió la operación con el oro del Banco Central

En medio de las repercusiones por la decisión del BCRA de pagar para cubrirse ante una eventual caída del precio del oro que finalmente no se produjo, De Pablo cuestionó las críticas basadas exclusivamente en el resultado de la operación.

“Me maté de risa. La contabilidad registra los hechos, no los riesgos que los generaron”, afirmó. Para explicarlo, comparó la maniobra con la contratación de un seguro para un automóvil: pagar una cobertura y no sufrir un accidente no significa que el gasto haya sido inútil.

“Vos lo contratás pensando que vas a chocar y la empresa te lo da apostando a que no lo vas a hacer”, ejemplificó. En ese sentido, cuestionó que se calificara la operación como un desperdicio por no haberse materializado el escenario que se buscaba cubrir.

El economista también puso en duda la expresión “error de cálculo” aplicada a la maniobra. “¿Qué quiere decir eso frente al riesgo?”, planteó, aunque aclaró que no había analizado toda la operación del Banco Central.

El equilibrio fiscal y el plan económico de Milei

De Pablo también defendió la continuidad del equilibrio fiscal como eje de la política económica del Gobierno. “No se puede combatir al populismo haciendo más populismo”, sostuvo, al advertir sobre las consecuencias de abandonar los compromisos fiscales.

Para ilustrarlo, planteó un escenario hipotético en el que Milei anunciara un déficit fiscal de tres puntos del PBI para 2027. Según su análisis, esa decisión debilitaría la confianza de quienes hoy respaldan al Presidente sin convencer a quienes desconfían de su gestión.

El economista explicó que el equilibrio fiscal no es solamente una cuestión técnica, sino que funciona como un marco para las negociaciones económicas. En ese esquema, definió la política económica del Gobierno como una combinación de equilibrio fiscal y las reformas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Qué dijo sobre Luis Caputo y las decisiones del Gobierno

Al analizar el funcionamiento del equipo económico, De Pablo sostuvo que para interpretar las decisiones oficiales es necesario comprender la lógica de quienes tienen la responsabilidad de tomarlas, más allá de las preferencias personales sobre el Gobierno.

“Para tu toma de decisiones, vos tenés que practicar meterte en los pantalones del decisor que te va a influir a vos”, explicó.

En relación con la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, el economista consideró que la dinámica actual del equipo transmite una sensación de estabilidad. “Por cómo se manejan el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, uno piensa que esto está atornilladísimo”, afirmó, aunque reconoció que podía equivocarse.

También señaló que, en política económica, el problema no es solamente cometer errores, sino la velocidad con la que se corrigen.

El ingreso de dólares cambia el desafío de la economía

Otro de los puntos centrales de su análisis fue el superávit comercial argentino. De Pablo estimó que el saldo positivo podría pasar de unos US$ 11.000 millones el año pasado a entre US$ 25.000 millones y US$ 30.000 millones, impulsado por las cosechas y el sector energético.

En ese contexto, consideró que la restricción externa dejó de ocupar el mismo lugar que en otras etapas de la economía argentina. El desafío, planteó, pasa por determinar cómo absorber el volumen de dólares que genera el superávit comercial.

La disponibilidad de divisas, sin embargo, no elimina todos los problemas. Para el economista, el Gobierno deberá definir cómo administrar ese ingreso en un contexto en el que las exportaciones agropecuarias y energéticas pueden seguir aportando dólares durante el próximo año.

Para el economista, el Gobierno deberá definir cómo administrar ese ingreso en un contexto en el que las exportaciones agropecuarias y energéticas pueden seguir aportando dólares durante el próximo año. Bloomberg

Por qué una victoria de Flávio Bolsonaro no garantiza más inversiones

De Pablo también analizó el escenario político de Brasil y rechazó la idea de que un eventual cambio de gobierno en el país vecino implicara necesariamente que las inversiones que podrían llegar a la Argentina se desvíen hacia ese mercado.

“Los recursos son finitos por no ser infinitos, pero no son fijos. No es una cajita”, sostuvo.

El economista advirtió que el desempeño de Brasil tiene consecuencias para toda la región debido a la dimensión de su economía. “Para un país como la Argentina, un vecino como Brasil -que es cinco veces más grande- que no funcione es un problema”, afirmó.

De Pablo también se refirió a la incertidumbre electoral argentina y reconoció que algunas decisiones de inversión se encuentran demoradas. Según contó, empresarios que están cerca de concretar proyectos le transmitieron esa preocupación.

De esta manera, planteó que, aunque el ingreso de dólares y el equilibrio fiscal ofrecen un marco para la economía, la incertidumbre política sigue siendo un factor que condiciona las decisiones del sector privado.