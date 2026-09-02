El escenario macroeconómico atraviesa un momento particular, con el foco puesto en las elecciones del próximo año y, a los ojos del analista financiero Salvador Di Stefano, esto representa una oportunidad para quienes tienen liquidez. El consultor, conocido también como el “Gurú del Blue”, lanzó una recomendación contundente al analizar la situación actual para los inversores.

A su criterio, hay que adelantar decisiones de adquisición de autos y departamentos, debido a la “sobreoferta”. “Si querés comprar un departamento, compralo ahora”, sostuvo.

La recomendación contundente del Gurú del Blue para invertir: “Ahora”

Durante una entrevista con el streaming de Border, Di Stefano fue directo sobre su lectura de la situación económica y el mercado de bienes durables. Aseguró que hay “una serie de indicadores” que muestran mejoras. “Yo hoy estoy recomendando que si querés cambiar el auto, lo cambies ahora”, sostuvo. Según su análisis, el sector automotriz atraviesa una situación excepcional de sobreoferta que no se mantendrá en el mediano plazo .

“Hoy tenés una sobreoferta de autos muy importante que te puede durar hasta fin de año. El año que viene no va a haber porque ya los chinos van a seguir con su cupo de 50.000 unidades y no está sobrando nada del cupo de este año ”, aseguró.

En cuanto al mercado inmobiliario, Di Stefano observó un cambio de tendencia en el último mes. “Hablé con diez inmobiliarias y me dijeron que, si bien en junio y julio ‘tomaron mate’ todo el mes, en agosto se vendió. Se está empezando a reactivar”, señaló. Para el analista, los precios de los inmuebles están en un piso y la reaparición del crédito hipotecario, sumada al blanqueo, empezará a empujar los valores hacia arriba. “Si querés comprar un departamento, es ahora”, indicó.

Di Stefano.

El pronóstico de Di Stefano sobre la inflación: los dos factores por los que seguirá bajando

Más allá de las oportunidades de inversión, el analista se mostró optimista respecto al pronóstico del índice de precios al consumidor (IPC). Según su visión, el Gobierno logrará romper el “piso” del 2% que se venía observando en los últimos meses.

“La inflación va a ir fuertemente a la baja por dos razones”, anticipó. Di Stefano proyectó que agosto cerrará con una inflación menor al 2% y que septiembre podría estar incluso por debajo de esa cifra. Esto, debido a dos factores. “Hay una fuerte caída en el precio de la carne a nivel internacional por una sobreoferta de Brasil y México que va a impactar en Argentina. En Cañuelas, el precio hace 9 meses que no aumenta en términos reales”, ejemplificó.

Como segundo factor, mencionó al precio del petróleo. El Gurú proyecta que el barril bajará a la zona de los u$s 70 para fin de año, lo que debería traducirse en una merma en los precios de los combustibles locales o, al menos, una pausa en los incrementos.

“Si el petróleo baja vamos a empezar a notar una baja de la inflación muy importante en el mercado. También estamos viendo más crédito por parte de los bancos, estamos viendo una caída de la morosidad, hay muchos indicadores que están empezando a mostrar cosas distintas de lo que veíamos hace tres meses atrás”, expresó.