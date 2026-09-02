El plenario de comisiones del Senado iniciará este miércoles eel tratamiento del proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). La iniciativa, impulsado por el senador Ignacio Vischi, apunta a empresas medianas que no alcanzan los umbrales del RIGI y contempla beneficios como la amortización acelerada de Ganancias y el adelanto del IVA.

Estará destinado a empresas que superen los límites correspondientes a la categoría de mediana empresa tramo 2 y que realicen inversiones productivas por un mínimo de u$s 12 millones.

Un régimen para el segmento que queda “fuera” de otros esquemas

Al presentar la iniciativa de su autoría, Vischi explicó que el proyecto busca cubrir un segmento de empresas que no encuentra respuesta en otros regímenes de promoción vigentes. “Quedaba un bache de inversores con posibilidades de desarrollar fundamentalmente las economías regionales”, señaló el senador.

El RIIR estará destinado a empresas que superen los límites correspondientes a la categoría de mediana empresa tramo 2 y que realicen inversiones productivas por un mínimo de u$s 12 millones durante los primeros dos años de vigencia del régimen. El objetivo, precisó, es “promover proyectos de desarrollo industrial, agregado de valor a las materias primas y fortalecimiento de las cadenas productivas, especialmente en las economías regionales”.

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En ese sentido, el legislador remarcó el impacto esperado en “el desarrollo productivo, las exportaciones, el empleo y la posibilidad de generar más riquezas”.

Puntos clave del RIIR: amortización acelerada y adelanto del IVA

Entre los beneficios centrales, el proyecto contempla:

amortización acelerada en el para nuevos bienes y equipamientos destinados a actividades productivas, con especial consideración para las inversiones en riego agrícola y eficiencia energética. La Impuesto a las Ganancias para nuevos bienes y equipamientos destinados a actividades productivas, con especial consideración para las inversiones en riego agrícola y eficiencia energética.

Posibilidad de amortizar el IVA a partir de los tres meses .

Alcanza a las inversiones productivas a la adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, excluidos los automóviles, y a la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas.

Vischi aclaró que el esquema no implica una reducción de impuestos, sino el adelanto de recursos para facilitar su reinversión. “Ese beneficio apunta no a cobrar menos impuestos sino a adelantar recursos para que puedan ser, de alguna forma, reinvertidos en la misma producción”, afirmó.

Según se apuntó, el proyecto excluye expresamente las inversiones de carácter especulativo y concentra los beneficios en actividades productivas y en el fortalecimiento de las cadenas de valor. “ Este proyecto veda todo tipo de inversión que tenga que ver con la especulación ”, sostuvo el senador.

Cabe señalar que el proyecto veda la posibilidad que una misma inversión reciba simultáneamente beneficios del RIIR y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).