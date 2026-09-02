Los precios del crudo caían el miércoles tras tocar máximos de más de un mes, mientras los operadores sopesan el riesgo de interrupciones en el suministro tras los ataques nocturnos de Estados Unidos e Irán.

Paralelamente, Irán y sus vecinos árabes volvieron a verse sumidos en la guerra por el mayor intercambio de fuego entre Teherán y Washington desde julio. Hubo ataques de las fuerzas estadounidenses a la costa sur de Irán y misiles de Irán contra bases estadounidenses en toda la región.

Los precios del petróleo ceden pese a los ataques en Medio Oriente

Este miércoles, los futuros del Brent LCOc1 bajaban 57 centavos, o un 0,6%, a u$s 94,08 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 cedían 72 centavos, o un 0,8%, a u$s 89,5.

El Brent y el WTI tocaron más temprano sus niveles más altos desde el 24 de julio, alcanzando máximos de sesión de u$s 97,04 y u$s 92,29 por barril, respectivamente.

“El mercado se enfrenta a un riesgo binario”, afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

Fuente: Bloomberg Tim Rue

“Un anuncio de acuerdo, o de que se están haciendo progresos, podría hacer que los precios se desplomen, mientras que cualquier escalada socavaría aún más las perspectivas de un acuerdo de paz. Por eso el crudo sigue muy volátil, con una posible oscilación de u$s 5 en cualquier dirección ante nuevos eventos”, agregó.

Estados Unidos e Irán volvieron a situarse en pie de guerra el miércoles tras el intercambio de ataques más significativo en semanas, con Washington amenazando con bombardeos aún más devastadores.

Nuevos ataques en Medio Oriente

El Comando Central del ejército estadounidense dijo que atacó defensas aéreas, sistemas de radar, activos marítimos, infraestructuras para colocar minas y centros de comunicaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica el martes. Medios iraníes reportaron impactos contra múltiples objetivos cerca del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima donde Teherán amenaza a los buques tanque que intenten pasar sin su permiso.

“Anoche era como el fin del mundo”, dijo a Reuters por teléfono Mahmoud, de 38 años, un trabajador municipal del condado de Sirik, situado a orillas del estrecho, al describir los ataques contra la zona, que incluye la ciudad en la que se produjo el ataque contra la boda según los reportes.

Irán respondió atacando lo que dijo que eran activos estadounidenses en Baréin, Jordania, Kuwait e Irak, y dijo que ahora su objetivo era expulsar a las fuerzas estadounidenses de la vasta red de bases militares que han mantenido durante décadas en Oriente Medio.

“La maldad estadounidense en la región se enfrentará a respuestas más duras, más extendidas y devastadoras, y cualquier país que coopere con el agresivo ejército estadounidense debe aceptar sus peligrosas consecuencias”, dijo el mando militar iraní.

El ejército jordano dijo que respondió a 13 misiles, de los cuales 10 fueron interceptados y tres cayeron en zonas remotas. La Guardia Revolucionaria afirmó haber matado a militares estadounidenses en Jordania, pero funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que no había habido víctimas, según evaluaciones iniciales.