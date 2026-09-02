REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy miércoles 2 de septiembre cotiza a $ 1485 para la compra y $ 1535 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la tercera rueda del mes.

La divisa viene de cerrar agosto con un incremento de $ 20, que consolida la desaceleración que inició en julio (aumentó solo $ 10) luego de la suba de junio (ganó $ 70, un 4,6%). En tanto, se ubica $ 55 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista quedó en $ 1482 para la compra y $ 1531,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1881,22.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante septiembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de julio.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo queda a $ 1995,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 2 de septiembre se ubica a $ 1525 para la compra y $ 1545 para la venta.

El paralelo cerró agosto $ 5 por detrás del valor al que había iniciado el mes, tras la tendencia alcista que mostró en los meses de julio -ganó $ 45 (2,97%)- y junio -$ 85 (5,94%)-. En tanto, se ubica $ 15 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,65%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El martes la entidad adquirió u$s 15 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.205 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 2 de septiembre

El dólar oficial hoy miércoles 2 de septiembre cotiza a $ 1535 para la venta. Banco por banco, los precios son: