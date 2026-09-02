Los fondos mutuos mexicanos con mandato de sostenibilidad muestran una salida de capital que contrasta con el desempeño de los ETFs comparables.

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De acuerdo con datos recopilados por Morningstar Sustainalytics, 15 estrategias identificadas por la firma de investigación acumularon MXN $15,242 millones en activos al cierre de julio, cifra que representó una caída de 4.48% frente al año pasado, al tiempo que registraron flujos netos negativos por MXN $3,994 millones en los últimos 12 meses.

El segmento representa apenas 0.29% de los activos totales de los fondos mutuos mexicanos, por debajo del 0.34% de julio de 2025. Los datos también mostraron una elevada concentración donde dos de los tres fondos son administrados por BlackRock y uno por Banorte que, en conjunto, concentran 72% de los activos.

El fondo NTEESG de Banorte captó los mayores flujos netos positivos, con MXN$ 301 millones, y registró un aumento anual de activos de MXN$ 453 millones, equivalente a 24.88%. En rendimiento, BLKMESG de BlackRock, mostró una ganancia neta anual de 20.73%.

El rendimiento ponderado de las 15 estrategias fue de 7.57%, muy por debajo de los ETFs locales comparables. NAFTRAC ganó 16% en el último año, MEXTRAC 17.9% y ESGMEX 23.4%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La composición de las carteras también revela una fuerte exposición internacional. EE.UU. concentra 48.4% de los activos. Por sectores, tecnología representa 21%, servicios financieros 15.3%, consumo cíclico 11.7%, consumo defensivo 10.3% e industriales 10.1%.

En acciones individuales, Nvidia es la mayor posición, con 3.08% de los activos, seguida por Microsoft con 2.91%, Apple con 2.79% y Alphabet con 2.45%. Grupo México encabeza las posiciones mexicanas, con 2.30%.

Los ETFs representan 21.48% de las carteras, con el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) como la mayor posición, con 5.12%.

El mandato sostenible tampoco elimina completamente las exposiciones controvertidas; 11.8% de los activos está vinculado con empresas que realizan pruebas en animales, mientras 7.9% corresponde a compañías relacionadas con abortivos, anticonceptivos y células madre.

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