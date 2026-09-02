Los fondos mutuos mexicanos con mandato de sostenibilidad muestran una salida de capital que contrasta con el desempeño de los ETFs comparables.

De acuerdo con datos recopilados por Morningstar Sustainalytics, 15 estrategias identificadas por la firma de investigación acumularon MXN $15,242 millones en activos al cierre de julio, cifra que representó una caída de 4.48% frente al año pasado, al tiempo que registraron flujos netos negativos por MXN $3,994 millones en los últimos 12 meses.

El segmento representa apenas 0.29% de los activos totales de los fondos mutuos mexicanos, por debajo del 0.34% de julio de 2025. Los datos también mostraron una elevada concentración donde dos de los tres fondos son administrados por BlackRock y uno por Banorte que, en conjunto, concentran 72% de los activos.

El fondo NTEESG de Banorte captó los mayores flujos netos positivos, con MXN$ 301 millones, y registró un aumento anual de activos de MXN$ 453 millones, equivalente a 24.88%. En rendimiento, BLKMESG de BlackRock, mostró una ganancia neta anual de 20.73%.

El rendimiento ponderado de las 15 estrategias fue de 7.57%, muy por debajo de los ETFs locales comparables. NAFTRAC ganó 16% en el último año, MEXTRAC 17.9% y ESGMEX 23.4%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La composición de las carteras también revela una fuerte exposición internacional. EE.UU. concentra 48.4% de los activos. Por sectores, tecnología representa 21%, servicios financieros 15.3%, consumo cíclico 11.7%, consumo defensivo 10.3% e industriales 10.1%.

En acciones individuales, Nvidia es la mayor posición, con 3.08% de los activos, seguida por Microsoft con 2.91%, Apple con 2.79% y Alphabet con 2.45%. Grupo México encabeza las posiciones mexicanas, con 2.30%.

Los ETFs representan 21.48% de las carteras, con el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) como la mayor posición, con 5.12%.

El mandato sostenible tampoco elimina completamente las exposiciones controvertidas; 11.8% de los activos está vinculado con empresas que realizan pruebas en animales, mientras 7.9% corresponde a compañías relacionadas con abortivos, anticonceptivos y células madre.